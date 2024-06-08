https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951601188.html

Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение"

Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 08.06.2024

Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение"

Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:12

2024-06-08T10:12

2024-06-08T11:36

пмэф-2024

бразилия

китай

центральная азия

михаил швыдкой

ольга любимова

константин эрнст

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Более 16 стран примут участие в музыкальном конкурсе "Интервидение", включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив, что смотр пройдёт в конце этого года или в начале следующего. "Интервидение" пройдет либо в конце этого года, либо в начале следующего. Уже сегодня очевидно, что интерес к "Интервидению" велик. Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Белоруссия, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия. Там более 16 стран подтвердили уже окончательно свое участие. И повторюсь, не те страны, в которых мы довольно активно работаем", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" (" Интервидение "). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс " Интервидение " уже в следующем году и сделать его ежегодным. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>

https://radiosputnik.ru/20231129/intervidenie-1912722327.html

https://ria.ru/20240207/intervidenie-1926036073.html

бразилия

китай

центральная азия

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бразилия, китай, центральная азия, михаил швыдкой, ольга любимова, константин эрнст, снг