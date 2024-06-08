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Пушков раскрыл "последний сигнал" для саммита по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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04:42 08.06.2024 (обновлено: 14:42 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/pushkov-1951575567.html
Пушков раскрыл "последний сигнал" для саммита по Украине
Пушков раскрыл "последний сигнал" для саммита по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
Пушков раскрыл "последний сигнал" для саммита по Украине
Отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии является "самым последним" сигналом о том, что мероприятие станет не... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T04:42
2024-06-08T14:42
в мире
украина
швейцария
сша
алексей пушков
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии является "самым последним" сигналом о том, что мероприятие станет не более чем политической формальностью, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что Гутерреш не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. Как заявил источник РИА Новости в ООН, организация будет представлена на мероприятии в качестве наблюдателя, подписание от ее имени итогового документа саммита не ожидается."Генеральный секретарь ООН Гутерреш принял решение не принимать участия в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15-16 июня в Швейцарии. Это самый последний сигнал о том, что конференция станет не более чем сотрясанием воздуха, политической формальностью", — написал Пушков.По его мнению, это фактически уже признали и США, сочтя, что в отсутствие лидеров Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других стран, конференция не выполнит своей задачи. По этой причине на саммите не планируется присутствие президента Джо Байдена."Присутствие от США (вице-президента. — Прим. ред.) Камалы Харрис — это ни о чем. И в незападном мире, да и в западном, это ни для кого не секрет", — резюмировал сенатор.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html
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в мире, украина, швейцария, сша, алексей пушков, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон
В мире, Украина, Швейцария, США, Алексей Пушков, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН
Пушков раскрыл "последний сигнал" для саммита по Украине

Пушков назвал отсутствие Гутерреша сигналом о бессмысленности саммита по Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии является "самым последним" сигналом о том, что мероприятие станет не более чем политической формальностью, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, что Гутерреш не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. Как заявил источник РИА Новости в ООН, организация будет представлена на мероприятии в качестве наблюдателя, подписание от ее имени итогового документа саммита не ожидается.
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"Генеральный секретарь ООН Гутерреш принял решение не принимать участия в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15-16 июня в Швейцарии. Это самый последний сигнал о том, что конференция станет не более чем сотрясанием воздуха, политической формальностью", — написал Пушков.
По его мнению, это фактически уже признали и США, сочтя, что в отсутствие лидеров Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других стран, конференция не выполнит своей задачи. По этой причине на саммите не планируется присутствие президента Джо Байдена.
"Присутствие от США (вице-президента. — Прим. ред.) Камалы Харрис — это ни о чем. И в незападном мире, да и в западном, это ни для кого не секрет", — резюмировал сенатор.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
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В миреУкраинаШвейцарияСШААлексей ПушковАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООН
 
 
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