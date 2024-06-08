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Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов

Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов - РИА Новости, 08.06.2024

Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов

Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T02:28

2024-06-08T02:28

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. "Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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