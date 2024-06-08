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Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
02:28 08.06.2024 (обновлено: 03:33 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/postavki-1951570779.html
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:28
2024-06-08T03:33
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экономика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. "Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html
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экономика, цены на нефть, боливия, санкт-петербург, луис арсе, роснефть, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Боливия, Санкт-Петербург, Луис Арсе, Роснефть, Россия
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов

Глава Боливии Арсе и "Роснефть" обсудили поставки жидких углеводородов из РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства.
"Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X.
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президент Боливии поблагодарил Путина за поддержку
6 июня, 14:33
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЦены на нефтьБоливияСанкт-ПетербургЛуис АрсеРоснефтьРоссия
 
 
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