https://ria.ru/20240608/postavki-1951570779.html
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:28
2024-06-08T02:28
2024-06-08T03:33
пмэф-2024
экономика
цены на нефть
боливия
санкт-петербург
луис арсе
роснефть
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951521456_0:21:3070:1747_1920x0_80_0_0_83ee1071cc5b4d4585d8f9a15172272d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе обсудил с компанией "Роснефть" возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране, сообщил сам глава государства. "Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании "Роснефть" - одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись по важным проектам, представляющим общий интерес, в отношении дизельного топлива и возможности поставок жидких углеводородов на боливийский рынок из России", - написал Арсе в X. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html
боливия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951521456_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_47c2223b383fad9f41ee622d2f1baaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, боливия, санкт-петербург, луис арсе, роснефть, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Боливия, Санкт-Петербург, Луис Арсе, Роснефть, Россия
Глава Боливии и "Роснефть" обсудили возможные поставки жидких углеводородов
Глава Боливии Арсе и "Роснефть" обсудили поставки жидких углеводородов из РФ