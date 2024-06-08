https://ria.ru/20240608/podderzhka-1951676951.html
Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин
Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин - РИА Новости, 08.06.2024
Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин
Россия прошла пик стимулирования молодежи идти в IT-сферу, при этом фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме и получат... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:51
2024-06-08T17:51
2024-06-08T17:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия прошла пик стимулирования молодежи идти в IT-сферу, при этом фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме и получат поддержку, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Во время одной из дискуссии на полях ПМЭФ в ходе молодежной программы была затронута тема кадров и того, куда идут таланты, в какие сферы бизнеса. Орешкин напомнил, что особенностью 90-х годов и начало нулевых, было то, что все шли учиться на экономистов, все хотели попасть в инвестиционные банки. "И в итоге на длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются, когда много людей идет в одно место, понятно, что там получить интересные проекты для своего развития просто неоткуда – слишком много людей становится в каком-то направлении и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления наоборот просаживаются, людей там нету, потом, когда там появляются проекты, сразу возникает дефицит", - пояснил Орешкин. В этом плане, по его словам, задача государства – смотреть на более длинном горизонте и такие искажения убирать. Орешкин добавил, что важно найти правильный баланс в том, какие профессии выбирает молодежь. "И вот с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи идти в IT мы точно прошли пик. Я думаю тех условий, которые были в 2023-2024 годах с точки зрения налогообложения, различных программ и так далее – это уже позади, шаг за шагом будет сходить на нет. А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном и здесь поддержка будет больше", - уточнил Орешкин. Он подчеркнул, что программа мегагрантов, поддержка молодых ученых - будут активно возрастать в ближайшее время. "Просто по IT мы попали в ситуацию, когда спрос у нас просто в разы превысил то, что есть с точки зрения предложения. И здесь большая поддержка здесь и сейчас приведет к определенному перепроизводству в будущем и позволит IT-издержки для всей остальной экономики серьезно сократить. Если сейчас это проекты с безумными зарплатами, деньгами и так далее, то на горизонте 10 лет это будет (не так - ред.) - нельзя же сказать, что сейчас банкиры совсем выделяются, как они выделялись 20 лет назад", - сказал он.
https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html
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экономика, россия, максим орешкин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Орешкин
Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин
Орешкин: инженерные специальности находятся на подъеме и получат поддержку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия прошла пик стимулирования молодежи идти в IT-сферу, при этом фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме и получат поддержку, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Во время одной из дискуссии на полях ПМЭФ в ходе молодежной программы была затронута тема кадров и того, куда идут таланты, в какие сферы бизнеса.
Орешкин напомнил, что особенностью 90-х годов и начало нулевых, было то, что все шли учиться на экономистов, все хотели попасть в инвестиционные банки. "И в итоге на длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются, когда много людей идет в одно место, понятно, что там получить интересные проекты для своего развития просто неоткуда – слишком много людей становится в каком-то направлении и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления наоборот просаживаются, людей там нету, потом, когда там появляются проекты, сразу возникает дефицит", - пояснил Орешкин.
В этом плане, по его словам, задача государства – смотреть на более длинном горизонте и такие искажения убирать.
Орешкин добавил, что важно найти правильный баланс в том, какие профессии выбирает молодежь.
"И вот с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи идти в IT мы точно прошли пик. Я думаю тех условий, которые были в 2023-2024 годах с точки зрения налогообложения, различных программ и так далее – это уже позади, шаг за шагом будет сходить на нет. А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном и здесь поддержка будет больше", - уточнил Орешкин.
Он подчеркнул, что программа мегагрантов, поддержка молодых ученых - будут активно возрастать в ближайшее время.
"Просто по IT мы попали в ситуацию, когда спрос у нас просто в разы превысил то, что есть с точки зрения предложения. И здесь большая поддержка здесь и сейчас приведет к определенному перепроизводству в будущем и позволит IT-издержки для всей остальной экономики серьезно сократить. Если сейчас это проекты с безумными зарплатами, деньгами и так далее, то на горизонте 10 лет это будет (не так - ред.) - нельзя же сказать, что сейчас банкиры совсем выделяются, как они выделялись 20 лет назад", - сказал он.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
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Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
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На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
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Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
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Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8