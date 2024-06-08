https://ria.ru/20240608/pmef-1951645836.html

ОБСЕ не осудила убийство ВСУ российского военкора Еремина, сообщил Пушков

ОБСЕ не осудила убийство ВСУ российского военкора Еремина, сообщил Пушков - РИА Новости, 08.06.2024

ОБСЕ не осудила убийство ВСУ российского военкора Еремина, сообщил Пушков

ОБСЕ расплывчато ответила на призыв осудить убийство украинскими военными российского военкора Семёна Ерёмина, организация пытается снять с себя ответственность РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:06

2024-06-08T15:06

2024-06-08T15:06

пмэф-2024

мариуполь

марьинка (днр)

украина

семен еремин (корреспондент, военкор)

алексей пушков

арлем дезир

обсе

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ОБСЕ расплывчато ответила на призыв осудить убийство украинскими военными российского военкора Семёна Ерёмина, организация пытается снять с себя ответственность за права российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Ранее возглавляемая Пушковым комиссия направляла обращения от имени верхней палаты российского парламента в международные организации с требованием осудить убийство Украиной военкора Семёна Ёрёмина. Сенаторы обратили внимание на то, что атаки на российских журналистов являются не случайными, а целенаправленными. "Мы получили два ответа: от госпожи (генсекретаря ОБСЕ Хельги — ред.) Шмид и от (представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы — ред.) Ребейры. То есть, оба ответа из ОБСЕ, в которых нас заверили, что они уделяют и будут уделять большое внимание защите свободы слова и прав журналистов. Но Россия является членом ОБСЕ, поэтому оставить без внимания наши обращения они не могли. И ответы были, но ответы намеренно расплывчатые — такие, которые как бы показывают, что ОБСЕ реальной ответственности на себя брать не хочет за это", - сказал Пушков. Глава комиссии Совета Федерации отметил, что из этих ответов можно понимать, что никаких методов воздействия на украинские власти в связи с ситуациями подобного характера "нынешнее руководство ОБСЕ принимать не собирается". Сейчас, подчеркнул парламентарий, ОБСЕ "фактически сняла с себя ответственность за защиту прав, как минимум, российских журналистов, что прискорбно". "Мы в свое время сотрудничали с ОБСЕ и, кстати, я ездил в Вену и встречался с прежним генсеком (Томасом — ред.) Гремингером и с прежним представителем по свободе слова Арлемом Дезиром: мы призывали их оказать содействие в освобождении Кирилла Вышинского. Это было где-то месяца за три-четыре до того, как его обменяли. Нас тогда заверили, что они обратятся к украинской стороне. Насколько я знаю, тогда ОБСЕ принимала участие в такой работе. Но это было до 2022 года и тогда отношения с организацией были несколько другие: они воспринимали наши обращения", - заключил Пушков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240423/eremin-1941703882.html

https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html

https://ria.ru/20240424/zakharova-1941947514.html

мариуполь

марьинка (днр)

украина

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мариуполь, марьинка (днр), украина, семен еремин (корреспондент, военкор), алексей пушков, арлем дезир, обсе, совет федерации рф