ОБСЕ не осудила убийство ВСУ российского военкора Еремина, сообщил Пушков
Пушков: ОБСЕ расплывчато ответила на призыв осудить убийство военкора Еремина
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия"
На церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым в МИЦ "Известия". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ОБСЕ расплывчато ответила на призыв осудить убийство украинскими военными российского военкора Семёна Ерёмина, организация пытается снять с себя ответственность за права российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
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Ранее возглавляемая Пушковым комиссия направляла обращения от имени верхней палаты российского парламента в международные организации с требованием осудить убийство Украиной военкора Семёна Ёрёмина. Сенаторы обратили внимание на то, что атаки на российских журналистов являются не случайными, а целенаправленными.
"Мы получили два ответа: от госпожи (генсекретаря ОБСЕ Хельги — ред.) Шмид и от (представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы — ред.) Ребейры. То есть, оба ответа из ОБСЕ, в которых нас заверили, что они уделяют и будут уделять большое внимание защите свободы слова и прав журналистов. Но Россия является членом ОБСЕ, поэтому оставить без внимания наши обращения они не могли. И ответы были, но ответы намеренно расплывчатые — такие, которые как бы показывают, что ОБСЕ реальной ответственности на себя брать не хочет за это", - сказал Пушков.
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Глава комиссии Совета Федерации отметил, что из этих ответов можно понимать, что никаких методов воздействия на украинские власти в связи с ситуациями подобного характера "нынешнее руководство ОБСЕ принимать не собирается". Сейчас, подчеркнул парламентарий, ОБСЕ "фактически сняла с себя ответственность за защиту прав, как минимум, российских журналистов, что прискорбно".
"Мы в свое время сотрудничали с ОБСЕ и, кстати, я ездил в Вену и встречался с прежним генсеком (Томасом — ред.) Гремингером и с прежним представителем по свободе слова Арлемом Дезиром: мы призывали их оказать содействие в освобождении Кирилла Вышинского. Это было где-то месяца за три-четыре до того, как его обменяли. Нас тогда заверили, что они обратятся к украинской стороне. Насколько я знаю, тогда ОБСЕ принимала участие в такой работе. Но это было до 2022 года и тогда отношения с организацией были несколько другие: они воспринимали наши обращения", - заключил Пушков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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