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Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:56 08.06.2024 (обновлено: 14:45 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/pmef-1951633201.html
Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку
Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку - РИА Новости, 08.06.2024
Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала идею сместить вектор международного переговорного процесса в Африку. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:56
2024-06-08T14:45
пмэф-2024
африка
россия
шанхай
мария захарова
оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала идею сместить вектор международного переговорного процесса в Африку. В ходе панельной сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" на полях ПМЭФ ей бы задан вопрос о том, почему бы не перенести штаб-квартиру ООН в Шанхай или в Африку. Комментируя это, она напомнила, что "президент Зимбабве сказал, что они как раз строят большой конгресс-холл". "Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она. Захарова считает, что "это должна быть реальная переоценка, реальный вклад, понимание, включение в образовательный процесс по всему миру этого примера и наконец отдания долгов африканскому континенту". "И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом. По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас". ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240531/zimbabve-1949788262.html
https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951524003.html
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африка, россия, шанхай, мария захарова, оон
ПМЭФ-2024, Африка, Россия, Шанхай, Мария Захарова, ООН

Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала идею сместить вектор международного переговорного процесса в Африку.
В ходе панельной сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" на полях ПМЭФ ей бы задан вопрос о том, почему бы не перенести штаб-квартиру ООН в Шанхай или в Африку.
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Комментируя это, она напомнила, что "президент Зимбабве сказал, что они как раз строят большой конгресс-холл".
"Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она.
Захарова считает, что "это должна быть реальная переоценка, реальный вклад, понимание, включение в образовательный процесс по всему миру этого примера и наконец отдания долгов африканскому континенту".
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"И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом.
По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас".
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024АфрикаРоссияШанхайМария ЗахароваООН
 
 
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