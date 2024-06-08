https://ria.ru/20240608/pmef-1951633201.html

Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку

Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку - РИА Новости, 08.06.2024

Захарова предложила сместить вектор международных переговоров в Африку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала идею сместить вектор международного переговорного процесса в Африку. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:56

2024-06-08T13:56

2024-06-08T14:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала идею сместить вектор международного переговорного процесса в Африку. В ходе панельной сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" на полях ПМЭФ ей бы задан вопрос о том, почему бы не перенести штаб-квартиру ООН в Шанхай или в Африку. Комментируя это, она напомнила, что "президент Зимбабве сказал, что они как раз строят большой конгресс-холл". "Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она. Захарова считает, что "это должна быть реальная переоценка, реальный вклад, понимание, включение в образовательный процесс по всему миру этого примера и наконец отдания долгов африканскому континенту". "И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом. По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас". ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951524003.html

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африка, россия, шанхай, мария захарова, оон