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Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала"
Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала" - РИА Новости, 08.06.2024
Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала"
Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале "Первого канала", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:13
2024-06-08T09:13
2024-06-08T09:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале "Первого канала", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте - есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, "Первый канал". Уверены, что это будет действительно исторический сериал", - сказал Слуцкий. Он отметил, что кандидатура режиссера станет известна "уже очень скоро". Ранее Слуцкий сообщил, что "Первый канал" снимет сериал о Владимире Жириновском. Парламентарий также сообщил, что провел встречу с директором "Первого канала" Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль. В свою очередь "Первый канал" подтвердил РИА Новости планы провести съемки такого сериала. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), никита кологривый, лдпр, госдума рф
ПМЭФ-2024, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Никита Кологривый, ЛДПР, Госдума РФ
Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала"
Слуцкий: Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Жириновского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале "Первого канала", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте - есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, "Первый канал". Уверены, что это будет действительно исторический сериал", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что кандидатура режиссера станет известна "уже очень скоро".
Ранее Слуцкий сообщил, что "Первый канал" снимет сериал о Владимире Жириновском. Парламентарий также сообщил, что провел встречу с директором "Первого канала" Константином Эрнстом
, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль. В свою очередь "Первый канал" подтвердил РИА Новости планы провести съемки такого сериала.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы
всех восьми созывов было 75 лет.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.