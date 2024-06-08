https://ria.ru/20240608/pmef-1951593112.html

Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала"

Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала" - РИА Новости, 08.06.2024

Кологривый может сыграть Жириновского в сериале "Первого канала"

Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале "Первого канала", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:13

2024-06-08T09:13

2024-06-08T09:13

пмэф-2024

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

никита кологривый

лдпр

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Актер Никита Кологривый может сыграть роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале "Первого канала", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте - есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, "Первый канал". Уверены, что это будет действительно исторический сериал", - сказал Слуцкий. Он отметил, что кандидатура режиссера станет известна "уже очень скоро". Ранее Слуцкий сообщил, что "Первый канал" снимет сериал о Владимире Жириновском. Парламентарий также сообщил, что провел встречу с директором "Первого канала" Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль. В свою очередь "Первый канал" подтвердил РИА Новости планы провести съемки такого сериала. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231205/algoritm-1913888381.html

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владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), никита кологривый, лдпр, госдума рф