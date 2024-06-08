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Президент Абхазии рассказал о планах создать IT-кластер
Президент Абхазии рассказал о планах создать IT-кластер - РИА Новости, 08.06.2024
Президент Абхазии рассказал о планах создать IT-кластер
Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:16
2024-06-08T08:16
2024-06-08T08:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "В последнее время нам интересны специалисты, которые занимаются IT-технологиями, и появилась идея проекта - IT-кластер построить, как "Иннополис" в Казани. Что нужно айтишникам? Чтобы было тепло, был хороший воздух и развитая транспортная коммуникация. У нас все это есть", - сказал Бжания. Идею этого проекта абхазский президент описал, рассказывая о приоритетных направлениях развития республики - помимо IT это сельское хозяйство, особенно субтропическое, транспортные и транзитные возможности Абхазии.
https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1951582379.html
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абхазия, россия, аслан бжания
ПМЭФ-2024, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Президент Абхазии рассказал о планах создать IT-кластер
Президент Абхазии Бжания заявил о желании создать в стране IT-кластер