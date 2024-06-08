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Эмиль Омаров: пейте качественное российское вино

Эмиль Омаров: пейте качественное российское вино - РИА Новости, 08.06.2024

Эмиль Омаров: пейте качественное российское вино

Российское виноделие за несколько лет сделало колоссальный рывок и потенциал роста есть, уверен генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров. В интервью РИА РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:35

2024-06-08T18:35

2024-06-08T18:35

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Российское виноделие за несколько лет сделало колоссальный рывок и потенциал роста есть, уверен генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 рассказал, сколько должно стоить вино, почему в Дагестане нет проблем с поливом виноградников, хотя это самый жаркий терруар страны, смогут ли отечественные виноделы заместить вино из недружественных стран, какое вино пить летом, зачем виноградарям господдержка, как поднять престиж профессии тракториста, и почему россияне стали чаще выбирать игристое. Беседовала Диляра Солнцева.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.– Как ситуация с возвратными заморозками, которые были в мае на большей части территории России, повлияли на ваши виноградники?– Дагестан – это самый южный терруар России, поэтому мы не ощутили этих проблем по заморозкам, поэтому те объемы, которые мы планировали, мы получим. На качестве нашего винограда заморозки также никак не повлияют. Но в целом в России ситуация, как я слышал, не очень хорошая, много померзло винограда.– Также синоптики прогнозируют очень жаркое лето в России. Жара для виноградарей – это плохо?– Жаркое лето для Дагестана – это обычная жизнь, у нас летом всегда очень жарко. Что касается наших виноградников, то все они оборудованы капельным орошением. Дагестан разрезают три крупных речных артерии, в горах всегда сходят ледники и с водой, и с дождями, поэтому с водой проблем нет. Виноград в полном объеме получает ту воду, которая необходима ему для полноценного роста.– Какой прогноз у вас урожаю винограда на этот год?– На наш взгляд, не менее 150-170 центнеров с гектара мы возьмем в этом году, пока это предварительные прогнозы агрономов. Соответственно, если в прошлом году Дагестан собрал около 260 тысяч тонн винограда, я надеюсь, что в этом году эта цифра будет чуть больше.– Сейчас обсуждаются инициативы по защите внутреннего рынка виноделия, в том числе введение пошлин в 200% на вина из недружественных стран. Если это произойдет у российских виноделов хватит мощности производств, чтобы заместить иностранные вина?– Мое субъективное мнение, и я его озвучивал на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России, – о полном запрете импорта вина из стран НАТО. Для меня как человека, который воевал, отдал долг своей стране, неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино – тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее. По этому поводу я высказал свое мнение, но правлением ассоциации было принято решение направить предложение о поднятии таможенных пошлин на вино из стран НАТО до 200%, правительство сейчас его рассматривает.Без европейских вин, на мой взгляд, никаких проблем по объемам не будет. Дагестан в прошлом году, как я сказал, собрал 260 тысяч тонн винограда, но в советские времена Дагестан собирал 500 тысяч тонн винограда. То есть потенциал для роста колоссальный, он есть. Просто надо правильно раздавать виноградарские земли. За это большое спасибо правительству республики Дагестан, оно выделяет нам землю, видит в нас честных игроков этого рынка, честных инвесторов, которые вкладывают в родную землю, развивают ее.Мы ежегодно сажаем около 300 гектаров виноградников, и новые технологии позволяют нам сажать 3300 кустов на гектар, в Советском Союзе было тоже все достаточно хорошо, но мы сажали 2200 кустов на гектар. Я думаю, недалек тот день, когда Дагестан будет собирать и 500, и 600 тысяч тонн винограда в год. Поэтому мы можем заменить спокойно все это импортное вино.Касаемо нашего предприятия – мы делаем вино в стиле просекко, у нас уже шестой год работают итальянские виноделы, итальянские агрономы, которые позволяют нам сделать такие легкие, питкие вина, в слепых дегустациях эксперты называют их итальянским вином. То есть, на мой взгляд, никаких проблем с замещением здесь точно не будет.– Нужна ли виноградарям сейчас господдержка или главное, чтобы не мешали?– Не мешать это тоже правильный вопрос – самое главное в бизнесе, чтобы не мешали. Но безусловно и господдержка нужна, потому что виноград в зону плодоношения выходит на третий-четвертый, а то и пятый год. И если не будет той государственной поддержки, которая сейчас есть, то этот вид бизнеса будет не очень рентабельным.Безусловно, те меры, которые сейчас приняты от государства в помощь отечественным производителям – это повышение таможенных пошлин до 20% и право на налоговый вычет, если вы являетесь производителем полного цикла – очень помогают.Поэтому, на мой взгляд, ту господдержку, которую мы имеем сейчас, ни в коем случае нельзя останавливать. Она сейчас в правильном русле развивается. Ну и не мешать тоже было бы отлично.Остается Грузия с нулевой таможенной пошлиной – не знаем, что с ней делать. Почему Грузия завозит вина в два раза больше, чем у нее виноградников, при этом у нее нулевая таможенная пошлина? Нам говорят, что это политическая составляющая, но вы знаете, я бываю в Грузии, я бы не сказал, что они так благоприятно относятся к российским туристам. Здесь тоже надо что-то сделать, мы обсуждали это в Ассоциации виноградарства и виноделия России.– Сколько должно стоить хорошее российское вино?– Не меньше 500 рублей на полке, на мой взгляд. По органолептике в 2023 году наш рислинг был признан лучшим акротофорным вином России. А на полке оно стоит 600 рублей. Вот вам ответ.– Виноделие испытывает дефицит кадров, как другие отрасли России?– Да, это большая проблема. Не хватает буквально всех. От агрономов до трактористов. Ведь трактористов почти не осталось, это не самая популярная профессия у молодежи. Что мы сделали у себя? Мы нашли преподавателей старого ПТУ, которые учили трактористов, и прямо у себя в селе сделали трехмесячные курсы, дали объявления по телевидению местному, в газетах, сделали достойную зарплату, обучили молодых ребят. И проблему по трактористам мы решили, работа стала престижной. Но проблема с агрономами осталась. К сожалению, нет у нас тех агрономов, которых мы хотим, тех профессионалов. Мы их ищем, выдергиваем из Краснодарского края, из Крыма, переманиваем. Нет у нас и виноделов. Кафедра виноделия в Политехническом институте Махачкалы была закрыта, по нашей инициативе только два года назад она открылась. Но пока не можем похвастаться сильным набором людей. Поэтому дефицит кадров ощущается, как-то выходим из ситуации.- А сомелье?– Сомелье есть. Каждый считает себя сомелье. Но нам больше нужны виноделы, которые работают руками, пашут на полях, определяют фенольную зрелость винограда, работают на производстве, участвуют в переработке винограда и создают этот вкусный продукт. А с сомелье мы как-нибудь потихонечку разберемся.– Вы испытываете трудности с доступом на полки магазинов, в рестораны?– Когда начинался наш бренд, безусловно, это проблема роста. Ведь дагестанское вино не было брендом. Дагестанский коньяк – это бренд, он уже зарекомендован себя десятилетиями в России. А дагестанское вино не ассоциировалось с премиальным вином. Вот сейчас мы ломаем эти стереотипы. Мы общаемся, выходим на федеральные сети, участвуем в выставках, в закрытых дегустациях с их руководителями отдела закупок именно по категории вино. И в настоящее время наши бренды представлены практически во всех федеральных сетях.– Что пить летом?– Пейте наше качественное российское легкое питкое вино.– Белое или розовое?– И белое, и розовое. Но под хороший шашлычок и под хороший стейк, почему бы не красное?– Говорят, что сейчас люди стали с тихих на игристые вина переходить. Замечаете?– Просто культура винного питья чуть меняется в стране. Надо отдать должное российскому виноделию, оно сделало огромный шаг вперед и появились на полке достаточно качественные российские игристые вина, и их потребление растет. Но я бы не сказал, что это за счет перехода от тихих вин. Потому что тот, кто пил тихое вино, он продолжает пить тихое вино. Просто доля потребления игристого вина растет за счет того, что из других категорий – из пива, из крепкого алкоголя – люди переходят более в эту игристую тему.– Кто ваш покупатель?– Наш покупатель, в основном, от 35 лет и выше. Человек уже осознанно понимающий вино, не пьющий практически крепкий алкоголь, который пьет именно вино, ценит вино и любит вино. Я бы так сказал.– А вы сможете свое вино вслепую отличить от других?– Свой рислинг я отличаю от любого другого рислинга, да. Но если мне дадут какие-то купажные вина, или например, розовый брют, то будет, наверное, сложновато мне. Я думаю, наш винодел точно определит, но я все-таки директор, и я не имею профильного винодельческого образования.С другой стороны это, может быть, и комплимент, потому что все наши российские вина получаются качественными. Как я уже сказал, отечественное виноделие ушло вперед многомильными шагами. Безусловно, и благодаря тем иностранцам, которые приезжали и обучали. Вы посмотрите, на всех крупных виноградарских предприятиях работают главными виноделами все-таки итальянцы, французы, аргентинцы. То есть они научили нас делать вино, а что-то мы им дали. У нас получился хороший правильный симбиоз, где-то наши виноделы им подсказали нашу стилистику, где-то они. И за счет этого мы создали такой сбалансированный, великолепный российский просекко.– Вы смотрели сериал "Капли Бога"?– Да, очень мне понравился. Кстати, там в финале в дегустационном сете было грузинское вино "Оранж". И мы делаем такое вино "Дэсоно Ркацители Оранж" по специальной технологии, и у него получается насыщенный оранжевый цвет. Если любите белое вино с характером, с ярким резким вкусом, очень рекомендую попробовать.– Вы развиваете в Дагестане винный туризм?– Я называю его агротуризмом скорее, потому что Дагестан в целом испытывает туристический бум. Если в прошлом году республику посетило около двух миллионов человек, то в этом году ожидается более трех миллионов человек. Географически Дагестан располагается на юге России – великолепное Каспийское море, Кавказский хребет, Дербентская крепость. Туристу есть, что посмотреть. А что делать в Дербенте – любой желающий может записаться на экскурсию на винодельню. Приезжает, смотрит технологический процесс, при этом вкусно продегустирует – с кавказским сыром, бараниной, помидорами и с потрясающим видом на Каспий с высоты 400 метров над уровнем моря.Поэтому, конечно, потенциал развивается. Если в прошлом году наши виноградники посетило восемь тысяч человек, то в этом году мы ожидаем 16 тысяч человек, двойной рост.– А про экспорт вина думаете?– Мы уже продаем вино в Узбекистан, Казахстан, Белоруссию. И с каждым годом динамика растет. Сейчас рассматриваем Индию и возможно Китай, но пока конкретных предложений или переговоров не было. Может быть, форум тоже поможет.

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