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Ученый сообщил о редком событии - РИА Новости, 08.06.2024
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Наука
 
14:05 08.06.2024 (обновлено: 14:26 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html
Ученый сообщил о редком событии
Ученый сообщил о редком событии - РИА Новости, 08.06.2024
Ученый сообщил о редком событии
Тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, такое случается довольно редко, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:05
2024-06-08T14:26
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, такое случается довольно редко, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)", - сказал Богачёв. Он уточнил, что такие удары - довольно редкое событие. По словам учёного, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне ещё не менее 2-3 суток, рассказал руководитель лаборатории. Он успокоил, что проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов, но отметил, что радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас исключительно негативный - "можно лишь посочувствовать спутникам, особенно работающим на высоких орбитах". Удар нанесён двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, произошедшей около полуночи всё в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при её текущем (втором по счету) прохождении мимо Земли, пояснил Богачёв. Область находится всё ещё достаточно близко к линии Солнце-Земля (хотя и удаляется от неё), поэтому через двое суток не исключён и плазменный удар с магнитными бурями, предупредил он. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, в отличие от протонов, которые при таких энергиях со скоростью всего лишь в несколько раз ниже скорости света и доходят до Земли за время порядка часа, рассказал учёный.
https://ria.ru/20240601/vspyshki-1949909017.html
https://ria.ru/20240501/solntse-1943314270.html
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земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученый сообщил о редком событии

ИКИ РАН: тяжелые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли

© NASA/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, такое случается довольно редко, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)", - сказал Богачёв.
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Он уточнил, что такие удары - довольно редкое событие.
По словам учёного, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне ещё не менее 2-3 суток, рассказал руководитель лаборатории.
Он успокоил, что проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов, но отметил, что радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас исключительно негативный - "можно лишь посочувствовать спутникам, особенно работающим на высоких орбитах".
Удар нанесён двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, произошедшей около полуночи всё в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при её текущем (втором по счету) прохождении мимо Земли, пояснил Богачёв. Область находится всё ещё достаточно близко к линии Солнце-Земля (хотя и удаляется от неё), поэтому через двое суток не исключён и плазменный удар с магнитными бурями, предупредил он. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, в отличие от протонов, которые при таких энергиях со скоростью всего лишь в несколько раз ниже скорости света и доходят до Земли за время порядка часа, рассказал учёный.
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