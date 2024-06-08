https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

Ученый сообщил о редком событии

Ученый сообщил о редком событии - РИА Новости, 08.06.2024

Ученый сообщил о редком событии

Тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, такое случается довольно редко, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:05

2024-06-08T14:05

2024-06-08T14:26

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли, такое случается довольно редко, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)", - сказал Богачёв. Он уточнил, что такие удары - довольно редкое событие. По словам учёного, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне ещё не менее 2-3 суток, рассказал руководитель лаборатории. Он успокоил, что проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов, но отметил, что радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас исключительно негативный - "можно лишь посочувствовать спутникам, особенно работающим на высоких орбитах". Удар нанесён двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, произошедшей около полуночи всё в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при её текущем (втором по счету) прохождении мимо Земли, пояснил Богачёв. Область находится всё ещё достаточно близко к линии Солнце-Земля (хотя и удаляется от неё), поэтому через двое суток не исключён и плазменный удар с магнитными бурями, предупредил он. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, в отличие от протонов, которые при таких энергиях со скоростью всего лишь в несколько раз ниже скорости света и доходят до Земли за время порядка часа, рассказал учёный.

https://ria.ru/20240601/vspyshki-1949909017.html

https://ria.ru/20240501/solntse-1943314270.html

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земля, российская академия наук, вспышки на солнце