https://ria.ru/20240608/mask-1951710744.html

Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию

Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию - РИА Новости, 08.06.2024

Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X назвал тревожным нарратив руководства США о "нападении на Россию". РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:37

2024-06-08T22:37

2024-06-08T22:37

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илон маск

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вивек рамасвами

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X назвал тревожным нарратив руководства США о "нападении на Россию".Так он отреагировал на слова бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что администрация Джо Байдена и двухпартийная "фракция поджигателей войны" в своих речах ратуют уже не столько за "защиту" Украины, сколько за "полномасштабное нападение" на Россию."Это очень настораживает", — написал Маск.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html

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в мире, сша, россия, илон маск, владимир путин, вивек рамасвами, украина