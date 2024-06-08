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В Луганске извлекли из-под завалов дома тела еще двух человек - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 08.06.2024 (обновлено: 09:36 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951588401.html
В Луганске извлекли из-под завалов дома тела еще двух человек
В Луганске извлекли из-под завалов дома тела еще двух человек - РИА Новости, 08.06.2024
В Луганске извлекли из-под завалов дома тела еще двух человек
Из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле со стороны ВСУ, извлекли тела еще двух человек, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:42
2024-06-08T09:36
специальная военная операция на украине
луганск
леонид пасечник
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле со стороны ВСУ, извлекли тела еще двух человек, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник."Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается", — написал он.Ранее сообщалось о четырех погибших и 53 пострадавших. По словам главы ЛНР, власти делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии и оказать людям помощь. Специалисты восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение.&quot;В этих работах участвуют сотрудники всех профильных ведомств и специалисты из регионов-шефов. Все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С людьми работают медики и психологи, им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье&quot;, — добавил Пасечник.Он поблагодарил сотрудников МЧС, коммунальщиков, медиков, соцработников и волонтеров, которые продолжают работать в круглосуточном режиме. Об оперативной ситуации докладывают каждый час.Накануне ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, по предварительным данным это были ATACMS. Часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одной из многоэтажек обвалился целый подъезд.
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
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луганск, леонид пасечник, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске извлекли из-под завалов дома тела еще двух человек

В Луганске извлекли из-под завалов дома после удара ВСУ тела еще двух человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС России возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники МЧС России возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Из-под завалов дома в Луганске, разрушенного при обстреле со стороны ВСУ, извлекли тела еще двух человек, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Работы на месте вчерашнего ракетного удара по Луганску продолжались всю ночь. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 08:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается", — написал он.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 53 пострадавших.
По словам главы ЛНР, власти делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии и оказать людям помощь. Специалисты восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение.
«

"В этих работах участвуют сотрудники всех профильных ведомств и специалисты из регионов-шефов. Все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С людьми работают медики и психологи, им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье", — добавил Пасечник.

Он поблагодарил сотрудников МЧС, коммунальщиков, медиков, соцработников и волонтеров, которые продолжают работать в круглосуточном режиме. Об оперативной ситуации докладывают каждый час.
Накануне ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, по предварительным данным это были ATACMS. Часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одной из многоэтажек обвалился целый подъезд.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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