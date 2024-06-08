https://ria.ru/20240608/lugansk-1951579474.html

На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа

На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа - РИА Новости, 08.06.2024

На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа

В Луганске на месте обрушения подъезда в результате удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщается в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:41

2024-06-08T06:41

2024-06-08T09:01

специальная военная операция на украине

луганск

россия

происшествия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

леонид пасечник

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Луганске на месте обрушения подъезда в результате удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа. Сейчас специалисты ведомства приступили к подвальной части", — говорится в сообщении МЧС РФ.В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.

https://ria.ru/20240608/lugansk-1951588401.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП. 2024-06-08T06:41 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганск, россия, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леонид пасечник, луганская народная республика