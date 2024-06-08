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На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 08.06.2024 (обновлено: 09:01 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951579474.html
На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа
На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа - РИА Новости, 08.06.2024
На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа
В Луганске на месте обрушения подъезда в результате удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщается в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:41
2024-06-08T09:01
специальная военная операция на украине
луганск
россия
происшествия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
леонид пасечник
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Луганске на месте обрушения подъезда в результате удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа. Сейчас специалисты ведомства приступили к подвальной части", — говорится в сообщении МЧС РФ.В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951588401.html
луганск
россия
луганская народная республика
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Работы на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ в Луганске
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до 1-го этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщило МЧС России и показало кадры с места ЧП.
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луганск, россия, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
На месте обрушения дома в Луганске разобрали конструкции до первого этажа

На месте обрушения подъезда в Луганске разобрали конструкции до первого этажа

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Луганске на месте обрушения подъезда в результате удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа, спасатели взялись за подвальную часть, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа. Сейчас специалисты ведомства приступили к подвальной части", — говорится в сообщении МЧС РФ.
В пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, в результате ракетного обстрела пострадали 53 человека, четверо погибли.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика
 
 
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