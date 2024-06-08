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Кратер на Луне назвали в честь российского ученого - РИА Новости, 08.06.2024
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Наука
 
13:56 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/krater-1951633398.html
Кратер на Луне назвали в честь российского ученого
Кратер на Луне назвали в честь российского ученого - РИА Новости, 08.06.2024
Кратер на Луне назвали в честь российского ученого
Кратеру в южной полярной области Луны присвоено имя советского и российского ученого Эрика Галимова, сообщили в субботу на официальном Telegram-канале... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:56
2024-06-08T13:56
наука
космос - риа наука
луна
россия
владивосток
эрик галимов
российская академия наук
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кратеру в южной полярной области Луны присвоено имя советского и российского ученого Эрика Галимова, сообщили в субботу на официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских ученых и присвоил имя известного геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Михайловича Галимова 34-километровому кратеру в южной полярной области Луны. Название "Галимов" теперь официально закреплено в планетной номенклатуре", - говорится в сообщении. Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из ИКИ РАН при финансовой поддержке Минобрнауки РФ проанализировали данные о составе лунного грунта в кратере и его окрестностях и обнаружили, что он заметно обеднен водородом. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что под кратер в недавнее, с геологической точки зрения, время произошло внедрение магматического расплава. Днище кратера покрыто трещинами, что также может быть признаком подъема магмы. Ученые считают, что сам кратер образовался примерно 3,85 миллиарда лет назад, а магматическая активность под ним имела место в интервале 1 миллиард — 200 миллионов лет назад. Так как кратер расположен в полярной области, не исключено, что в реголите на его днище может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов. Изучение кратера Галимов будет продолжено. Эрик Галимов родился 29 июня 1936 года во Владивостоке. В 1959 году он окончил факультет геологии, геохимии и геофизики Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (сейчас Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина). С 1973 года Галимов заведовал лабораторией геохимии углерода в ГЕОХИ, с 1993 по 2015 год был директором этого института, а с 2015 года – его научным руководителем. С 1994 года академик РАН. Галимов разработал изотопный метод выявления нефтематеринских пород, экспериментально подтвердил возможность образования алмазов в процессе кавитации (образование газовых пузырьков в жидкости). Кроме того, ученый был автором научных обоснований исследований Луны и Марса ("Луна-Глоб", "Фобос-Грунт"). Учёный скончался 23 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230901/luna-1893627993.html
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космос - риа наука, луна, россия, владивосток, эрик галимов, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Владивосток, Эрик Галимов, Российская академия наук
Кратер на Луне назвали в честь российского ученого

Кратеру в южной полярной области Луны присвоили имя ученого Эрика Галимова

© Фото : Минобрнауки РоссииКратер на Луне, названный в честь российского ученого Эрика Галимова
Кратер на Луне, названный в честь российского ученого Эрика Галимова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Минобрнауки России
Кратер на Луне, названный в честь российского ученого Эрика Галимова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кратеру в южной полярной области Луны присвоено имя советского и российского ученого Эрика Галимова, сообщили в субботу на официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских ученых и присвоил имя известного геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Михайловича Галимова 34-километровому кратеру в южной полярной области Луны. Название "Галимов" теперь официально закреплено в планетной номенклатуре", - говорится в сообщении.
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Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из ИКИ РАН при финансовой поддержке Минобрнауки РФ проанализировали данные о составе лунного грунта в кратере и его окрестностях и обнаружили, что он заметно обеднен водородом.
По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что под кратер в недавнее, с геологической точки зрения, время произошло внедрение магматического расплава. Днище кратера покрыто трещинами, что также может быть признаком подъема магмы.
Ученые считают, что сам кратер образовался примерно 3,85 миллиарда лет назад, а магматическая активность под ним имела место в интервале 1 миллиард — 200 миллионов лет назад. Так как кратер расположен в полярной области, не исключено, что в реголите на его днище может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов. Изучение кратера Галимов будет продолжено.
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Эрик Галимов родился 29 июня 1936 года во Владивостоке. В 1959 году он окончил факультет геологии, геохимии и геофизики Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (сейчас Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина).
С 1973 года Галимов заведовал лабораторией геохимии углерода в ГЕОХИ, с 1993 по 2015 год был директором этого института, а с 2015 года – его научным руководителем. С 1994 года академик РАН.
Галимов разработал изотопный метод выявления нефтематеринских пород, экспериментально подтвердил возможность образования алмазов в процессе кавитации (образование газовых пузырьков в жидкости). Кроме того, ученый был автором научных обоснований исследований Луны и Марса ("Луна-Глоб", "Фобос-Грунт"). Учёный скончался 23 ноября 2020 года.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаРоссияВладивостокЭрик ГалимовРоссийская академия наук
 
 
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