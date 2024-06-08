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Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу - РИА Новости, 08.06.2024
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15:54 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/kosmos-1951652428.html
Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу
Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу - РИА Новости, 08.06.2024
Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу
Исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу, сообщил в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:54
2024-06-08T15:54
космос - риа наука
россия
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров. "Что касается исследования дальнего космоса и в том числе международного направления сотрудничества, и по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты — это задача на перспективу", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова&gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html
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космос - риа наука, россия, денис мантуров
Космос - РИА Наука, Россия, Денис Мантуров
Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу

Мантуров: исследования дальнего космоса есть в задачах России, но на перспективу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2024
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Что касается исследования дальнего космоса и в том числе международного направления сотрудничества, и по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты — это задача на перспективу", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Космос - РИА НаукаРоссияДенис Мантуров
 
 
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