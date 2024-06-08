https://ria.ru/20240608/kosmos-1951652428.html

Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу

Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу - РИА Новости, 08.06.2024

Мантуров назвал исследования дальнего космоса задачей на перспективу

Исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу, сообщил в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:54

2024-06-08T15:54

2024-06-08T15:54

космос - риа наука

россия

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Исследования дальнего космоса, а также проект по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты есть в задачах РФ, но на перспективу, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров. "Что касается исследования дальнего космоса и в том числе международного направления сотрудничества, и по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты — это задача на перспективу", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова>>

https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html

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космос - риа наука, россия, денис мантуров