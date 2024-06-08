https://ria.ru/20240608/manturov-1951644989.html

Денис Мантуров: цель России в космосе – выходить на новые рубежи

Денис Мантуров: цель России в космосе – выходить на новые рубежи - РИА Новости, 08.06.2024

Денис Мантуров: цель России в космосе – выходить на новые рубежи

Среди приоритетных целей России – усиление позиций в космосе и сохранение лидерства как космической державы. В первую очередь, здесь необходимо сфокусироваться... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:04

2024-06-08T15:04

2024-06-08T15:04

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Среди приоритетных целей России – усиление позиций в космосе и сохранение лидерства как космической державы. В первую очередь, здесь необходимо сфокусироваться на производстве и запуске спутников для создания орбитальных группировок, отмечает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. При этом в одиночку государству развивать направление будет сложно, нужна частная инициатива. В блиц-интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 он также рассказал о долгосрочных планах РФ в космосе, включая ядерный буксир, переименовании SJ-100 и российско-катарской межправкомиссии. Беседовала Наталия Мирошниченко.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Денис Валентинович, вы говорили, что среди ваших приоритетных планов на посту первого вице-премьера – усиление позиций в космосе. Какой сейчас расклад сил: кто в лидерах и на каком месте находимся мы?– Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок – по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки. Причем в одиночку государству сделать это будет сложно. Здесь буквально недавно был принят закон о государственно-частном партнерстве в области космической деятельности. Мы очень рассчитываем, что частники будут активнее развивать это направление, будем всячески содействовать, помогать.Государство в свою очередь – в лице Роскосмоса – самостоятельно, либо с индустриальными частными партнерами, должно в первую очередь заниматься пусками. Сегодня эта компетенция находится в зоне ответственности Роскосмоса. Задача – создавать под это ракеты многоразового использования, чтобы эти пуски были экономически эффективными. И наличие собственной космической орбитальной станции, которая должна быть в России для того, чтобы мы сохраняли лидерство как космическая держава.– А цель стать первыми стоит?– Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи. По количеству у нас есть четкая программа по связным спутникам и по группировкам.– Когда возможен первый старт российской пилотируемой миссии на Луну?– У Роскосмоса есть программа, по ней и идем, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил, носят не только стратегический характер, но и приоритетный. Что касается исследования дальнего космоса, и в том числе международного направления сотрудничества, и по ядерному буксиру для доставки грузов на дальние планеты — это задача на перспективу. Здесь бы здесь не называл точных сроков, пусть Роскосмос обозначит их самостоятельно.– В прошлом году вы рассказывали, что рассматривается возможность изменения названия SJ-100 на российское. Недавно глава "Ростеха" подтвердил, что переименованию быть. Самолет получит имя "Яковлев" или финальное решение еще не принято?– Финальная точка пока не стоит, но мы склоняемся уже к окончательному варианту, который, наверное, в ближайшем будущем будем озвучивать.– На этом ПМЭФ вы в новой должности, теперь еще и возглавляете российскую сторону межправкомиссии с Катаром. Уже есть понимание, когда может состояться МПК?– Я думаю, что сначала коллеги должны подтвердить визави со своей стороны, и после этого мы скоро выйдем на контакт на предмет организации двусторонней встречи и определения срока как консультации, так и поведения полноценной межправокомиссии.– Какие основные направления сотрудничества с этой страной вы видите?– У нас со всеми странами, если говорить о МПК по социально-экономическому и торговому сотрудничеству — широкий спектр взаимодействия. Поэтому мы будем формировать повестку сотрудничества с Катаром по тем направлениям, где видим новые точки роста.

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https://ria.ru/20240608/otvet-1951576980.html

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