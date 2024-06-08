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Косачев высказался о конференции по Украине в Швейцарии

Косачев высказался о конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 08.06.2024

Косачев высказался о конференции по Украине в Швейцарии

На конференции по Украине в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и нацификацию Украины, это путь, противоположный... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:37

2024-06-08T11:37

2024-06-08T11:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и нацификацию Украины, это путь, противоположный продвижению к переговорному треку, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "С моей точки зрения, эта конференция - это путь, противоположный продвижению к переговорному треку. Собственно говоря, в Швейцарии соберутся страны, которые готовы поддерживать дальнейшую милитаризацию и дальнейшую нацификацию Украины, называя вещи своими именами. Вот о чем будет швейцарский форум, как бы они ни пытались представить это иным образом", - сказал Косачев. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

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в мире, россия, швейцария, украина, константин косачев, джо байден, си цзиньпин