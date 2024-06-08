https://ria.ru/20240608/kommunikatsii-1951684787.html
Голубева: телерадиовещание остается самым охватным каналом коммуникации
Голубева: телерадиовещание остается самым охватным каналом коммуникации - РИА Новости, 08.06.2024
Голубева: телерадиовещание остается самым охватным каналом коммуникации
Линейное телерадиовещание сегодня остается не только самым охватным каналом коммуникации, но и кредит доверия аудитории к нему благодаря профессионализму... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:54
2024-06-08T18:54
2024-06-08T18:54
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технологии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Линейное телерадиовещание сегодня остается не только самым охватным каналом коммуникации, но и кредит доверия аудитории к нему благодаря профессионализму менеджмента и редакций в последнее время стабильно позитивен, сообщила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Юлия Голубева в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ на тему "Медиаиндустрия в России: новый виток в развитии рынка". Участники дискуссии обсудили, как сегодня чувствует себя медиаиндустрия, обозначили ключевые тренды развития медиарынка в ближайшие годы. По словам Голубевой, которые приводит пресс-служба холдинга, телеканалы и радиостанции сегодня также используют новые инструменты для контактов как с лояльной, так и абсолютно новой аудиторией, а блогеры и целые редакции телеграм-каналов стремятся подкрепить интерес за счет участия в телешоу. Мнение о том, что ТВ по-прежнему востребовано аудиторией, подтвердила генеральный директор группы компаний "МЕДИА1" Мария Комарова. По ее словам, относительно линейного телесмотрения есть снижение показателя, но общее потребление телевизионного контента растет от года к году, просто его смотрят на разных площадках. Голубева рассказала еще об одном игроке медиарынка, которого два года назад почти списывали со счетов, — радио. В прошлом году, по оценкам АКАР, рост рекламного рынка радио составил 32% и стал "черным лебедем" медиаиндустрии 2023 года. По оценкам экспертов, динамика в первом квартале 2024 года достигла порядка 40%. "Неоспоримый опыт и профессионализм вместе со способностью адаптироваться и использовать новые инструменты — это позволяет СМИ на новом витке развития рынка сохранить и лидерство, и коммерческую привлекательность", — резюмировала Голубева. Участники дискуссии также затронули тему ключевых трендов медиаотрасли в ближайшие годы. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" уверена, что потребление видеоконтента не снизится, но станет более избирательным и осознанным. "Осознанное потребление, — тренд из сферы потребительских товаров и услуг, может стать определяющим и в медиапотреблении. Около четырех часов в сутки — среднее количество времени, которое россиянин сегодня тратит на просмотр видеоконтента — это может быть и ТВ, контент в интернете, короткие видео в соцсетях. Вряд ли среднее время будет увеличиваться, но выбор того, что смотреть — будет во многом определяться ценностными ориентирами", — считает Голубева. Такой же тренд выделил и главный редактор журнала "Правила жизни" Трифон Бебутов. "Мы сейчас подходим к осознанному потреблению контента. Желание соприкоснуться с чем-то аналоговым, потрогать бумагу, посмотреть съемку и вообще подержать в руках какой-то реальный продукт выступает терапевтическим эффектом в мире, который полон самых разных новостей", - приводятся в сообщении его слова. В свою очередь, директор по стратегии "Национальной медиа группы" Дмитрий Пашутин полагает, что рынок перенасыщен контентом, и через три года в медиаиндустрии будет всего 2 топ онлайн-платформы с большим отрывом и 3-4 нишевых.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2024, Технологии, Газпром-Медиа Холдинг
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Линейное телерадиовещание сегодня остается не только самым охватным каналом коммуникации, но и кредит доверия аудитории к нему благодаря профессионализму менеджмента и редакций в последнее время стабильно позитивен, сообщила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Юлия Голубева в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ на тему "Медиаиндустрия в России: новый виток в развитии рынка".
Участники дискуссии обсудили, как сегодня чувствует себя медиаиндустрия, обозначили ключевые тренды развития медиарынка в ближайшие годы.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
По словам Голубевой, которые приводит пресс-служба холдинга, телеканалы и радиостанции сегодня также используют новые инструменты для контактов как с лояльной, так и абсолютно новой аудиторией, а блогеры и целые редакции телеграм-каналов стремятся подкрепить интерес за счет участия в телешоу.
Мнение о том, что ТВ по-прежнему востребовано аудиторией, подтвердила генеральный директор группы компаний "МЕДИА1" Мария Комарова. По ее словам, относительно линейного телесмотрения есть снижение показателя, но общее потребление телевизионного контента растет от года к году, просто его смотрят на разных площадках.
Голубева рассказала еще об одном игроке медиарынка, которого два года назад почти списывали со счетов, — радио. В прошлом году, по оценкам АКАР, рост рекламного рынка радио составил 32% и стал "черным лебедем" медиаиндустрии 2023 года. По оценкам экспертов, динамика в первом квартале 2024 года достигла порядка 40%.
"Неоспоримый опыт и профессионализм вместе со способностью адаптироваться и использовать новые инструменты — это позволяет СМИ на новом витке развития рынка сохранить и лидерство, и коммерческую привлекательность", — резюмировала Голубева.
Участники дискуссии также затронули тему ключевых трендов медиаотрасли в ближайшие годы. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" уверена, что потребление видеоконтента не снизится, но станет более избирательным и осознанным.
"Осознанное потребление, — тренд из сферы потребительских товаров и услуг, может стать определяющим и в медиапотреблении. Около четырех часов в сутки — среднее количество времени, которое россиянин сегодня тратит на просмотр видеоконтента — это может быть и ТВ, контент в интернете, короткие видео в соцсетях. Вряд ли среднее время будет увеличиваться, но выбор того, что смотреть — будет во многом определяться ценностными ориентирами", — считает Голубева.
Такой же тренд выделил и главный редактор журнала "Правила жизни" Трифон Бебутов.
"Мы сейчас подходим к осознанному потреблению контента. Желание соприкоснуться с чем-то аналоговым, потрогать бумагу, посмотреть съемку и вообще подержать в руках какой-то реальный продукт выступает терапевтическим эффектом в мире, который полон самых разных новостей", - приводятся в сообщении его слова.
В свою очередь, директор по стратегии "Национальной медиа группы
" Дмитрий Пашутин полагает, что рынок перенасыщен контентом, и через три года в медиаиндустрии будет всего 2 топ онлайн-платформы с большим отрывом и 3-4 нишевых.