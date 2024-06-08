https://ria.ru/20240608/kolupaev-1951607835.html

Роман Колупаев: помочь малому и среднему бизнесу, просветить инвестора

Роман Колупаев: помочь малому и среднему бизнесу, просветить инвестора - РИА Новости, 08.06.2024

Роман Колупаев: помочь малому и среднему бизнесу, просветить инвестора

Ханты-Мансийский округ – Югра является одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, что, безусловно, вызывает интерес инвесторов. В регионе... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:54

2024-06-08T10:54

2024-06-08T10:54

ханты-мансийский автономный округ

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Ханты-Мансийский округ – Югра является одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, что, безусловно, вызывает интерес инвесторов. В регионе процесс привлечения средств в экономику выстроен централизованно. О том, как работает механизм инвестирования, какие отрасли являются наиболее перспективными, о вызовах и решениях в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.- Роман Геннадьевич, с какими предложениями приехал на ПМЭФ Фонд развития Югры?- Мы приехали с большой повесткой. Сейчас Югра сформировала хороший потенциал развития. После решений на федеральном уровне появились такие проекты, как особая экономическая зона в западной части округа, крупный проект ИНТЦ – Сургутский центр "Юнити-парк". Мы вошли в ту стадию, когда надо вступать в переговоры, проговаривать проекты. Если в прошлом году мы подписали соглашений на общую сумму около 40 миллиардов рублей, то сейчас, по предварительным данным, общая стоимость соглашений составила порядка 70 миллиардов.В частности, мы провели очень важную встречу с РЖД по строительству нескольких вокзалов и реконструкции действующих линий. Для ОЭЗ есть потребность построить ветку – там планируется большой грузопоток. С Кемеровской областью мы сейчас рассматриваем подписание соглашения - наши регионы завязаны и на транспортной структуре, и на других проектах. В целом речь идет о взаимодействии в развитии приполярного Урала, о железнодорожной ветке от севера.- Какие зарубежные государства готовы вкладываться в Югру?- Сейчас мы активно ведем работу с ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром. Мы имеем компетенции в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов. Компании оттачивают технологии, год от года становятся сильнее. Арабские страны понимают, что у нас есть наработанные навыки и компетенции. Наша задача – сформировать понятные предложения для инвесторов.Мы активно ведем переговоры с Узбекистаном, который также видит в нефти определенные перспективы.Китай для нас – постоянная площадка для реализации проектов. В 2025 году на площадке ОЭЗ "Нягань" будем запускать завод по производству мебели.Казахстан интересуется нашими нефтесервисными компаниями – ведь наши соседи и сами добывают нефть. Есть взаимодействие и по агропромышленному комплексу.Азербайджан тоже достаточно схож с нами с точки зрения направлений развития: это нефть, ее переработка, нефтехимия.Кроме того, многие страны интересуются туризмом на приполярном Урале – мы тоже нацелены реализовать там несколько инвестиционных проектов.- Как вы оцениваете опыт реализации проекта ОЭЗ "Нягань"?- Если лет пять назад можно было сказать, что наша особая экономическая зона – это серьезный козырь, то сейчас в России более 50 ОЭЗ. Но между ними идет не конкуренция, а, скорее, взаимодействие.Самый главный опыт, который мы почерпнули при реализации ОЭЗ, – это показывать инвестору перспективу. Чтобы рассчитать проект и создать грамотный финансовый план, надо смотреть в целом на город, на кадры, на транспортную инфраструктуру. Мы создали специальный сайт, где инвестор может получить ответы на вопросы на комфортной интернет-площадке.Кроме того, Нягань сейчас – туристический плацдарм. Там базируются туристы, которые уходят на приполярный Урал – Неройку, Народную. Мы сертифицировали эти маршруты, разместили там инфраструктуру. Заброска туристов вертолетами – как раз тот уровень экстремального туризма, который требуется сейчас. Мы не можем сделать туризм одинаковым для всех, потому что слишком простые маршруты будут неинтересны.Нягань – город достаточно небольшой. И инвестор будет сталкиваться с кадровым голодом. Поэтому мы при формировании инвестиционного профиля муниципального образования формулируем задачу по подготовке специалистов в наших учебных заведениях.Проект завода по строительству мебели будет с высокой степенью роботизации, но все равно потребуется около двухсот специалистов. Кроме того, если повышается уровень роботизации, вырастают и требования к персоналу.- Каковы инвестиционные перспективы инновационного научно-технического центра "Юнити-парк" в Сургуте?- Специализация ИНТЦ – научные исследования для основного заказчика, то есть нефтяной промышленности и энергетического комплекса. Но параллельно – это еще и геномный центр и изучение заболеваний для того, чтобы поддерживать качество и продолжительность жизни людей.Еще одно важное направление - беспилотные авиационные системы. Речь идет, в частности, о формировании инфраструктуры для функционирования беспилотников. Это наземная инфраструктура, связь, диспетчеризация. Сейчас можем просчитать запрос потенциальных эксплуатантов этой системы и в июле показать первые результаты.Одно из главных направлений для нас – мониторинг пожаров, особенно в западной части региона, где сосредоточено больше всего лесных запасов. Мы идем с опережением графика, чтобы успеть застать наиболее пожароопасный сезон. Беспилотник может обнаружить место возгорания и быстро передать информацию, в том числе с разных ракурсов.Для инновационного центра мы также планируем создать технопарк, где субъекты малого и среднего бизнеса будут обкатывать свои технологические решения.- Расскажите, как Фонд помогает малому и среднему бизнесу?- Первая и основная задача Фонда – привлечение инвестиций. Мы - первое окно для инвестора, помогаем ему наладить коммуникацию с муниципалитетами, в поиске земельных участков, цифровизации проекта. То есть, осуществляем сопровождение под ключ. Предприниматели не бегают по кабинетам, они приходят к нам, задают все вопросы. Мы готовим для них финансовую модель и модель реализации проекта.Вторая наша сторона – это региональный фонд развития промышленности. Мы финансируем инновационные проекты. Объем нашей капитализации - более 3,5 миллиардов рублей. Планируем еще увеличить объемы, потому что запрос достаточно большой.- Каков формат сотрудничества с другими регионами?- В рамках Уральского федерального округа сотрудничаем с регионами, которые тоже занимаются нефтегазодобычей и сопутствующей промышленной инфраструктурой.Мы понимаем, что сейчас основная борьба идет даже не за инвестиции, а за кадры, за технологии. Только при совместных действиях мы можем реализовывать крупные трансрегиональные проекты. Взаимодействие происходит на всех уровнях – это, например, синхронизация планов и стратегий на уровне правительств регионов, когда мы формируем единый реестр-каталог инновационных проектов на уровне институтов развития.- Как Фонд сотрудничает с предприятиями туристической отрасли?- В 2023 году Югру посетило более миллиона туристов. Мы бросили силы на формирование инфраструктурного туристического каркаса. Это гостиницы и их реконструкция, поддержка своих туроператоров и размещение федеральных операторов для того, чтобы на рынке была конкуренция. Чем выше конкуренция, тем выше качество услуг. Раз есть определенная туристическая специфика – охота, рыбалка, нетронутые территории, то нам важны средства доставки, погрузочно-разгрузочные точки временного пребывания. Сейчас наши усилия в туристической сфере сосредоточены на развитии этих направлений.Мы видим, что отрасль начинает потихонечку дышать и требует от нас навыков и компетенций. Мы обучаем, сопровождаем и помогаем компаниям с кадрами и их "прокачкой" – ведь требуются квалифицированные экскурсоводы, турагенты.Сейчас самый "продающий" канал – это интернет. Мы вкладываемся в наш сайт ВизитЮгра. На портал мы "прикрутили" возможность продаж, и у предпринимателей тут же возникло желание там размещаться. Как только мы разместили продающую платформу, сразу получили всплеск посетителей портала в три раза. Если раньше было 20 тысяч посетителей портала в год, то сейчас – больше 70 тысяч.

https://ria.ru/20240606/kukharuk-1951001197.html

https://ria.ru/20240131/yugra-1925022903.html

https://ria.ru/20231105/yugra-1906929267.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, роман колупаев, югра, нягань, пмэф, интервью