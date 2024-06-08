https://ria.ru/20240608/knaysl-1951646231.html

Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024

Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024

Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль "на полях" ПМЭФ-2024 представила российское издание своей книги "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:08

2024-06-08T15:08

2024-06-08T15:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль "на полях" ПМЭФ-2024 представила российское издание своей книги "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости. В этом произведении Кнайсль отмечает окончательный упадок Европы, в которой она жила, с которой она знакома. Экс-глава МИД Австрии рассказывает о процессе европейского упадка и укреплении на этом фоне многосторонности мирового порядка и стран Востока. "Это ирония: Европа умирает, а книга выходит на русском, а не на французском или немецком", - сказала Кнайсль. Мероприятие собрало несколько десятков гостей. "Мне очень приятно и лестно видеть такое количество людей… Петербургский форум был настолько богат интересными событиями, встречами. Не впервые чувствую, что Россия победит", - сказала Кнайсль собравшимся. По ее словам, книга отражает текущие политические события в Европе, в том числе выборы в Европарламент. Кнайсль подчеркнула, что чувствует, что Санкт-Петербург имеет потенциал стать настоящим центром Европы на фоне упадка европейских стран. "Как сказал Сергей Лавров, к партнерству мы сможем вернуться только через 30 лет", - отметила экс-глава МИД. Кнайсль добавила, что планирует теперь написать книгу для читателей юного возраста о Екатерине II, которая расскажет предысторию противоречий между Россией и Европой. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html

https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html

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европа, австрия, карин кнайсль, россия, сергей лавров, екатерина ii, европарламент