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Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:08 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/knaysl-1951646231.html
Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024
Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024
Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль "на полях" ПМЭФ-2024 представила российское издание своей книги "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:08
2024-06-08T15:08
пмэф-2024
европа
австрия
карин кнайсль
россия
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екатерина ii
европарламент
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль "на полях" ПМЭФ-2024 представила российское издание своей книги "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости. В этом произведении Кнайсль отмечает окончательный упадок Европы, в которой она жила, с которой она знакома. Экс-глава МИД Австрии рассказывает о процессе европейского упадка и укреплении на этом фоне многосторонности мирового порядка и стран Востока. "Это ирония: Европа умирает, а книга выходит на русском, а не на французском или немецком", - сказала Кнайсль. Мероприятие собрало несколько десятков гостей. "Мне очень приятно и лестно видеть такое количество людей… Петербургский форум был настолько богат интересными событиями, встречами. Не впервые чувствую, что Россия победит", - сказала Кнайсль собравшимся. По ее словам, книга отражает текущие политические события в Европе, в том числе выборы в Европарламент. Кнайсль подчеркнула, что чувствует, что Санкт-Петербург имеет потенциал стать настоящим центром Европы на фоне упадка европейских стран. "Как сказал Сергей Лавров, к партнерству мы сможем вернуться только через 30 лет", - отметила экс-глава МИД. Кнайсль добавила, что планирует теперь написать книгу для читателей юного возраста о Екатерине II, которая расскажет предысторию противоречий между Россией и Европой. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html
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европа, австрия, карин кнайсль, россия, сергей лавров, екатерина ii, европарламент
ПМЭФ-2024, Европа, Австрия, Карин Кнайсль, Россия, Сергей Лавров, Екатерина II, Европарламент
Кнайсль представила свою книгу на ПМЭФ-2024

Кнайсль презентовала свою книгу "Реквием по Европе" на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль на ПМЭФ-2024
Карин Кнайсль на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль "на полях" ПМЭФ-2024 представила российское издание своей книги "Реквием по Европе", передает корреспондент РИА Новости.
В этом произведении Кнайсль отмечает окончательный упадок Европы, в которой она жила, с которой она знакома. Экс-глава МИД Австрии рассказывает о процессе европейского упадка и укреплении на этом фоне многосторонности мирового порядка и стран Востока.
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"Это ирония: Европа умирает, а книга выходит на русском, а не на французском или немецком", - сказала Кнайсль.
Мероприятие собрало несколько десятков гостей.
"Мне очень приятно и лестно видеть такое количество людей… Петербургский форум был настолько богат интересными событиями, встречами. Не впервые чувствую, что Россия победит", - сказала Кнайсль собравшимся.
По ее словам, книга отражает текущие политические события в Европе, в том числе выборы в Европарламент.
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Кнайсль подчеркнула, что чувствует, что Санкт-Петербург имеет потенциал стать настоящим центром Европы на фоне упадка европейских стран.
"Как сказал Сергей Лавров, к партнерству мы сможем вернуться только через 30 лет", - отметила экс-глава МИД.
Кнайсль добавила, что планирует теперь написать книгу для читателей юного возраста о Екатерине II, которая расскажет предысторию противоречий между Россией и Европой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЕвропаАвстрияКарин КнайсльРоссияСергей ЛавровЕкатерина IIЕвропарламент
 
 
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