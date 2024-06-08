Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море
Хуситы в Йемене заявили о новой попытке атаковать два судна в Красном море
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое пользуется поддержкой Ирана, заявило в пятницу о нападении на два судна в Красном море, которые нарушили введенный движением запрет на проход в порты Израиля, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Вооруженные силы Йемена провели две операции в Красном море против двух судов, принадлежащих компаниям, нарушившим запрет на вход в порты оккупированной Палестины. Объектами нападения являются суда Elbella и Genoa", - сказал Сариа.
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По его словам, для проведения операций использовались беспилотники, баллистические и противокорабельные ракеты.
В пятницу, по сообщению хуситов, военная авиация США и Великобритании вновь нанесла удары по провинции Ходейда на побережье Красного моря.
Новая атака хуситов была предпринята на следующий день после того, как лидер группировки Абдель Малик аль-Хуси объявил о проведении за неделю 11 операций в Красном и Аравийском морях, Индийском океане и обстрелах Эйлата на юге Израиля 36 баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотниками.
В минувший четверг "Ансар Алла" объявило, что провела две первые совместные операции с иракскими шиитскими группировками с использованием беспилотников, атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы на севере Израиля, а также еще одно судно, которое нарушило решение группировки о запрете захода кораблей в израильские порты.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.