"Именно Россия": во Франции резко высказались о юбилее высадки в Нормандии
Земмур призвал не забывать роль России в победе над нацистской Германией
© AP Photo / Thomas PadillaДень Нормандии во Франции
© AP Photo / Thomas Padilla
День Нормандии во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нельзя забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию и лишь потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу, заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты, лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур.
Ведущий спросил политика, сожалеет ли он о том, что Россию не пригласили на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, хотя она участвовала в борьбе с нацизмом "на другом фронте".
"Слушайте, мне кажется, Россию приглашали десять лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте", — ответил Земмур.
По его мнению, все зависит от предпочтений: почитать память тех, кто освобождал именно Францию, или же приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией. В последнем случае, как указал политик, Россия должна занимать свое почетное место, потому что "именно она сокрушила германскую военную машину, которая в то время была лучшей армией в мире".
"Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу", — подчеркнул он.
Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия не была приглашена на празднование. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка представителей России на эти мероприятия не планировалась, тема не обсуждалась.
Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позорным неприглашение России на церемонию, напомнив о том, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.