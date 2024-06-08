https://ria.ru/20240608/frantsiya-1951578895.html

"Именно Россия": во Франции резко высказались о юбилее высадки в Нормандии

"Именно Россия": во Франции резко высказались о юбилее высадки в Нормандии - РИА Новости, 08.06.2024

"Именно Россия": во Франции резко высказались о юбилее высадки в Нормандии

Нельзя забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию и лишь потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу, заявил в эфире... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:25

2024-06-08T06:25

2024-06-08T13:26

в мире

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франция

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эрик земмур

дмитрий песков

флориан филиппо

европарламент

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нельзя забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию и лишь потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу, заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты, лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур.Ведущий спросил политика, сожалеет ли он о том, что Россию не пригласили на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, хотя она участвовала в борьбе с нацизмом "на другом фронте"."Слушайте, мне кажется, Россию приглашали десять лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте", — ответил Земмур.По его мнению, все зависит от предпочтений: почитать память тех, кто освобождал именно Францию, или же приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией. В последнем случае, как указал политик, Россия должна занимать свое почетное место, потому что "именно она сокрушила германскую военную машину, которая в то время была лучшей армией в мире"."Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу", — подчеркнул он.Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия не была приглашена на празднование. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка представителей России на эти мероприятия не планировалась, тема не обсуждалась.Ранее лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позорным неприглашение России на церемонию, напомнив о том, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html

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в мире, россия, франция, нормандия, эрик земмур, дмитрий песков, флориан филиппо, европарламент