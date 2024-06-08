https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть

На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть - РИА Новости, 08.06.2024

На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть

Запад начал такую борьбу за "мир и безопасность" собственного "райского сада", что вскоре от всех этих ландшафтных изысканностей может не остаться и следа... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:07

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Запад начал такую борьбу за "мир и безопасность" собственного "райского сада", что вскоре от всех этих ландшафтных изысканностей может не остаться и следа. Раньше мы полагали, что "агрессивная натовская военщина" — лишь мем, придуманный острыми на язык советскими политологами. Но выяснилось, что все они, как правило, прошедшие войну, а то и войны, оказались правы. Агрессия — главная поведенческая черта геополитических хищников. Без нее он не хищник и в условиях отсутствия схватки просто не выживает. Потому что хищник склонен к экспансии. И хищник склонен к уничтожению тех, кого считает противником. Даже если хищник прикидывается зайчиком, котиком, "гуманитарщиком" или "специалистом по разрешению кризисных ситуаций".Запад всегда истолковывал наше миролюбие, корректность в принятии решений и вежливость в обращении как слабость. Ну что ж, настало время особо голосистым французским "садовникам" расстаться с этими иллюзиями.Париж на этой неделе исполнял разнообразные шансоны, при этом пытаясь нам постоянно угрожать.МИД "колыбели прав и свобод", в том числе свободы высказывания, был дико недоволен тем, что русский дипломат Александр Макогонов, приглашенный для участия в ток-шоу, словно в бесконтактном карате заставил своих оппонентов (их было трое против него одного) выть от боли. Представитель российской дипмиссии во Франции объяснил собеседникам суть заявления руководства нашего внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров сообщил, что "кем бы ни значились [французы], военнослужащими ВС Франции или просто наемниками, они представляют абсолютно законную цель для Вооруженных сил России".Дальше в студии произошел легкий коллективный обморок: "А нас-то за что?" После чего прокурорским тоном Россию обвинили в "провокации".Видимо, в Париже распылитель амнезии работает на максималках и выражение "на войне как на войне" забыто напрочь.Тот самый, уже упомянутый французский МИД, который располагается на набережной Орсэ, сообщил, что комментарии посольства России "не останутся без последствий".Конечно. А потом без последствий не останутся и действия Франции в отношении российской дипломатии, отстаивающей интересы нашей страны. Да, в сложных условиях, но мужественно, спокойно и чрезвычайно вежливо. Если кто-то на набережной Орсэ до сих пор не понял, как работают такие механизмы, в результате он может очень сильно огорчиться неожиданным поворотом событий.Россия умеет отвечать. Так, что мало уже не кажется никому. После заявления главы нашего МИД и комментария посольства буквально на следующий день премьер-министр Атталь, который вообще не про внешнюю политику и точно не про войну и мир, пряча глаза, заявил, что "никто никого никуда не посылает". Тем самым практически дезавуировав слова своего начальника Макрона. Хозяин Елисейского дворца через несколько часов тоже быстренько включил заднюю передачу, сообщив, что "готовить украинцев сражаться с русскими будут только во Франции". Добавив, что отправляет Киеву истребители Mirage 2000-5, но при этом технично забыв уточнить, сколько именно истребителей будут отданы ВСУ. Чтобы сэкономить деньги (в точности как с колесными танками) на их утилизации.Газета "Монд" тоже потеряла сознание от этих слов (французская журналистика страдает коллективной вегетососудистой дистонией) и слабым голосом сообщила, что таких "Миражей" у страны не более 26 штук. А самолетов всех типов, включая те, что на ремонте и профилактике, у армии Франции примерно две сотни."И что же получается, мы так вообще можем остаться без военной авиации, что ли?"Не "что ли", а именно так. Без авиации, без снарядов, без танков. Вообще без всего. Армия, кстати, не в том положении и состоянии, чтобы воевать с русскими. Это говорят даже генералы. И не тихонечко, а во весь голос.Франция труслива и трусости своей не стесняется.Вторую мировую она тихо проспала и прогуляла в ресторанах, в колониальных войнах потерпела сокрушительное поражение. Из Афганистана убежала, из Сахеля летела, получив пенделя, быстрее своего визга от ужаса.Осталось только демонстрировать орлиный профиль, все больше и больше смахивающий на петушиный клюв.Ну и история с задержанием французского гражданина, Лорана Винатье, "сотрудника гуманитарной организации", занимающейся, судя по информации, размещенной на сайте этой НКО, "разрешением кризисов с помощью неофициальной дипломатии". В переводе на общедоступный это называется "сбор разведданных". И тот самый французский МИД, который вроде хотел против наших дипломатов применять "меры", сейчас точно занят тем, как бы объяснить, что означает "разрешение кризиса с помощью неофициальной дипломатии".Не мы инициировали и этот кризис тоже, не мы пересекали красные линии, не мы лезли в чужие страны со своим уставом, но те, кто склонен нас обвинять в "провокациях", могут не успеть оглянуться, как их же собственное выражение à la guerre comme à la guerre — на войне как на войне — из фигуры речи станет реальностью. Их жизни в их же "райском саду".

https://ria.ru/20240607/peskov-1951276944.html

https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

https://ria.ru/20240607/slova-1951399364.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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франция, россия, париж, сергей лавров, вооруженные силы украины, аналитика