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Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах - РИА Новости, 06.06.2024
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19:03 05.06.2024 (обновлено: 05:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950780135.html
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах - РИА Новости, 06.06.2024
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах
МИД Франции пригрозил, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T19:03
2024-06-06T05:43
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. МИД Франции пригрозил, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для российских вооруженных сил. "Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий", - заявил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан. Его комментарий приводит агентство Франс Пресс. Говоря о возможности вызова российского дипломата во французский МИД, Лемуан добавил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950678350.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах

МИД Франции пригрозил российским дипломатам санкциями после слов об инструкторах

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. МИД Франции пригрозил, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий.
Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для российских вооруженных сил.
Антифранцузские лозунги в общественных местах коммуны Плюмлек французского региона Бретань - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вандалы украли флаги Франции в коммуне Бретани перед визитом Макрона
Вчера, 14:22
"Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий", - заявил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан. Его комментарий приводит агентство Франс Пресс.
Говоря о возможности вызова российского дипломата во французский МИД, Лемуан добавил, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Ле Пен осудила Макрона за приглашение Зеленского выступить во Франции
Вчера, 18:50
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Учения военных медиков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Болгария будет обучать украинских военных санитаров
Вчера, 14:34
 
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