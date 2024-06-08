https://ria.ru/20240608/fosagro-1951645506.html

"ФосАгро" и Газпромбанк будут сотрудничать по климатическим проектам

"ФосАгро" и Газпромбанк будут сотрудничать по климатическим проектам - РИА Новости, 08.06.2024

"ФосАгро" и Газпромбанк будут сотрудничать по климатическим проектам

ПАО "ФосАгро" и Газпромбанк подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области низкоуглеродной экономики и... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:05

2024-06-08T15:05

2024-06-08T15:05

пмэф-2024

фосагро

газпромбанк

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_6b3a333a2fa8c9368acf2dedc5f2632b.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" и Газпромбанк подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области низкоуглеродной экономики и климатических проектов, сообщает "ФосАгро". Компании намерены сотрудничать в реализации сельскохозяйственных практик, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, а также на адаптацию аграрного сектора к изменению климата с помощью разработки и внедрения специальных систем питания растений. Как отметили в "ФосАгро", такие проекты позволят развивать устойчивое сельское хозяйство, что соответствует целям стратегии развития России. "Наши организации традиционно уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию и борьбе с изменениями климата. Газпромбанк – один из инициаторов разработки нормативной базы для создания углеродных проектов в России, "ФосАгро" – активный разработчик климатически оптимизированных практик и технологий в производстве удобрений и сельском хозяйстве. Уверен: соглашение даст мощный импульс не только развитию наших собственных климатических проектов, но и более широкому распространению климатически эффективных практик в АПК", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаила Стеркина на церемонии подписания. Как отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая, среди крупнейших компаний сохраняется устойчивый запрос на понимание климатической повестки как с точки зрения создания новых бизнес-возможностей, так и для своевременного управления рисками. "Продуктивное сотрудничество Газпромбанка с "ФосАгро" станет еще одним шагом на пути к развитию качественных климатических проектов в области устойчивого сельского хозяйства", – сказала она. В пресс-службе "ФосАгро" напомнили, что климатическая стратегия компании предусматривает снижение выбросов парниковых газов на 14% к 2028 году от базового уровня 2018 года по всем трем охватам. В рамках реализации климатической стратегии с 2018 по 2023 год удельная эмиссия парниковых газов первого охвата снижена на 15%. С целью минимизации выбросов на производственных комплексах модернизируется производство, внедряются наилучшие доступные технологии, реализуется комплексная корпоративная программа повышения энергоэффективности. В 2021 году "ФосАгро" в сотрудничестве с правительством Вологодской области и РАН начала реализацию проекта создания карбоновой фермы - территории, предназначенной для мониторинга и поглощения парниковых газов. В октябре 2022 года в Вологодской области была развернута первая часть углеродного полигона на площади 100 гектаров, где высадили около 110 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Расчетная мощность поглощения карбоновой фермы составит 0,7 миллиона тонн углекислого газа в год.

https://ria.ru/20240608/issledovaniya-1951644147.html

https://ria.ru/20240607/vologda-1951225690.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фосагро, газпромбанк, российская академия наук