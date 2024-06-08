https://ria.ru/20240608/dtp-1951689588.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров - РИА Новости, 08.06.2024
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров
В ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти пострадали, по уточненным данным, пять пассажиров, двое из них госпитализированы, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:14
2024-06-08T19:14
2024-06-08T19:15
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
ломоносовский район
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти пострадали, по уточненным данным, пять пассажиров, двое из них госпитализированы, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. "По уточненным данным, 8 июня в 16.36 на 67 километре автодороги "Санкт-Петербург - Ручьи" в Ломоносовском районе Ленобласти 29-летний водитель автомобиля "Камаз", осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог... столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, управлявшимся 39-летним водителем. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - лёгкие травмы, им помощь оказана на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что водители обоих транспортных средств в ДТП не пострадали, полиция продолжает проверку обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, ломоносовский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ломоносовский район
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров
МВД: в ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 5 пассажиров