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Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/dom-1951690844.html
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.06.2024
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник
Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:22
2024-06-08T19:22
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. "Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования, которое проведут московские специалисты", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Пасечник уточнил, что миграционная служба МВД готова к приему заявлений на восстановление документов, утраченных весте с жильем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник

Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске может быть восстановлен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМногоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.
Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ.
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника.
"Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования, которое проведут московские специалисты", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
Пасечник уточнил, что миграционная служба МВД готова к приему заявлений на восстановление документов, утраченных весте с жильем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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