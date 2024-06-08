https://ria.ru/20240608/dom-1951690844.html

Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник

Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.06.2024

Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник

Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:22

2024-06-08T19:22

2024-06-08T19:22

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. "Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования, которое проведут московские специалисты", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Пасечник уточнил, что миграционная служба МВД готова к приему заявлений на восстановление документов, утраченных весте с жильем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия