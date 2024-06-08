https://ria.ru/20240608/dom-1951690844.html
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.06.2024
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник
Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:22
2024-06-08T19:22
2024-06-08T19:22
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951466250_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_fc298d3722746d0527b82c4df4cb1a7a.jpg
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Дом, по которому пришелся ракетный удар ВСУ в Луганске, предварительно, можно восстановить, окончательное решение примет комиссия из московских специалистов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. "Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования, которое проведут московские специалисты", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Пасечник уточнил, что миграционная служба МВД готова к приему заявлений на восстановление документов, утраченных весте с жильем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951466250_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_4dc6d54ffdb4cf75985cbf54e3cd8688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пострадавший от удара дом в Луганске могут восстановить, заявил Пасечник
Пасечник: пострадавший от удара ВСУ дом в Луганске может быть восстановлен