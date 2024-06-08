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Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
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08:34 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/briks-1951587226.html
Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ
Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ
Вступление Турции в БРИКС не требует от Анкары выхода из НАТО и отрыва от западного мира, пишет газета Aydınlık, ссылаясь на мнения профессора Хасана Унала. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:34
2024-06-08T08:34
турция
россия
китай
хакан фидан
брикс
нато
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС не требует от Анкары выхода из НАТО и отрыва от западного мира, пишет газета Aydınlık, ссылаясь на мнения профессора Хасана Унала. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС. "Вступление в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО и отрыва от западного мира, как некоторые пытаются продать Турции. Если Турция останется в НАТО, а американцы и европейцы не станут серьёзно пересматривать свою политику в отношении Турции, то можно сохранить отношения с западными странами и вступить в БРИКС. Ведь крупнейшими торговыми партнёрами Китая являются США и Европа. Иными словами, вступление в БРИКС не означает разрыва всех отношений с Европой и Америкой. Почему же Турция должна остаться в стороне?", - приводит издание слова профессора. По его словам, США используют доллар и его доминирующее положение в международной платёжной системе как средство санкций. "От этой системы необходимо отказаться. В противном случае смысл противостояния американской гегемонии уменьшится. Почти все страны, участвующие в БРИКС, разделяют эту точку зрения. Финансирование внешней торговли национальными валютами растёт. Возможно, вступит в силу новая денежная система, основанная на золоте. Это единственный способ серьёзно противостоять гегемонии Америки в мире. Необходима альтернативная международная платёжная система. Она нужна всему миру", - подчеркнул он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html
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китай
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турция, россия, китай, хакан фидан, брикс, нато
Турция, Россия, Китай, Хакан Фидан, БРИКС, НАТО
Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ

Aydnlk: вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС не требует от Анкары выхода из НАТО и отрыва от западного мира, пишет газета Aydınlık, ссылаясь на мнения профессора Хасана Унала.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС.
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В Турции призвали к решительности в вопросе членства в БРИКС
6 июня, 08:42
"Вступление в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО и отрыва от западного мира, как некоторые пытаются продать Турции. Если Турция останется в НАТО, а американцы и европейцы не станут серьёзно пересматривать свою политику в отношении Турции, то можно сохранить отношения с западными странами и вступить в БРИКС. Ведь крупнейшими торговыми партнёрами Китая являются США и Европа. Иными словами, вступление в БРИКС не означает разрыва всех отношений с Европой и Америкой. Почему же Турция должна остаться в стороне?", - приводит издание слова профессора.
По его словам, США используют доллар и его доминирующее положение в международной платёжной системе как средство санкций.
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Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
5 июня, 08:00
"От этой системы необходимо отказаться. В противном случае смысл противостояния американской гегемонии уменьшится. Почти все страны, участвующие в БРИКС, разделяют эту точку зрения. Финансирование внешней торговли национальными валютами растёт. Возможно, вступит в силу новая денежная система, основанная на золоте. Это единственный способ серьёзно противостоять гегемонии Америки в мире. Необходима альтернативная международная платёжная система. Она нужна всему миру", - подчеркнул он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 16:43
 
ТурцияРоссияКитайХакан ФиданБРИКСНАТО
 
 
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