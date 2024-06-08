https://ria.ru/20240608/briks-1951587226.html

Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ

Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2024

Вступление Турции в БРИКС не требует от нее выхода из НАТО, сообщили СМИ

Вступление Турции в БРИКС не требует от Анкары выхода из НАТО и отрыва от западного мира, пишет газета Aydınlık, ссылаясь на мнения профессора Хасана Унала. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:34

2024-06-08T08:34

2024-06-08T08:34

турция

россия

китай

хакан фидан

брикс

нато

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС не требует от Анкары выхода из НАТО и отрыва от западного мира, пишет газета Aydınlık, ссылаясь на мнения профессора Хасана Унала. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС. "Вступление в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО и отрыва от западного мира, как некоторые пытаются продать Турции. Если Турция останется в НАТО, а американцы и европейцы не станут серьёзно пересматривать свою политику в отношении Турции, то можно сохранить отношения с западными странами и вступить в БРИКС. Ведь крупнейшими торговыми партнёрами Китая являются США и Европа. Иными словами, вступление в БРИКС не означает разрыва всех отношений с Европой и Америкой. Почему же Турция должна остаться в стороне?", - приводит издание слова профессора. По его словам, США используют доллар и его доминирующее положение в международной платёжной системе как средство санкций. "От этой системы необходимо отказаться. В противном случае смысл противостояния американской гегемонии уменьшится. Почти все страны, участвующие в БРИКС, разделяют эту точку зрения. Финансирование внешней торговли национальными валютами растёт. Возможно, вступит в силу новая денежная система, основанная на золоте. Это единственный способ серьёзно противостоять гегемонии Америки в мире. Необходима альтернативная международная платёжная система. Она нужна всему миру", - подчеркнул он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240606/briks-1950878090.html

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

турция

россия

китай

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турция, россия, китай, хакан фидан, брикс, нато