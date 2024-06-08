https://ria.ru/20240608/blogery-1951678001.html

РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России"

РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 08.06.2024

РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России"

Блогеры могут внести весомый вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России" и отечественных товаров, присоединившись к одноименной программе... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:01

2024-06-08T18:01

2024-06-08T18:01

пмэф-2024

технологии

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анна щербакова

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Блогеры могут внести весомый вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России" и отечественных товаров, присоединившись к одноименной программе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), заявила руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович 8 июня в ходе Public Talk на выставке "Национальные бренды BRICS" в Санкт-Петербурге. Якутович напомнила, что бренд "Сделано в России" РЭЦ развивает с 2017 года. Отечественные компании при поддержке РЭЦ активно участвуют в ключевых выставках за рубежом, осуществляют экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах, а также получают помощь в продвижении в российских и зарубежных СМИ и социальных сетях. "Создание сильного бренда — задача непростая, тем более за рубежом и тем более сейчас, не в самых благоприятных условиях на мировом рынке. Программа "Сделано в России" предлагает производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе за рубежом, целый комплекс мер поддержки по продвижению, в которых РЭЦ имеет хорошую экспертизу и большой опыт", - отметила руководитель пресс-службы РЭЦ. Так, РЭЦ активно работает с зарубежными блогерами для продвижения российской продукции, размещенной в Национальных магазинах на маркетплейсах. В Китае, например, популярны стримы с блогерами, во время которых зрители знакомятся с товарами и заказывают понравившиеся. Также РЭЦ привлекает амбассадоров "Сделано в России". "Например, во время зимнего фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Ляонине к нам в качестве амбассадора присоединилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которую безумно любят в Китае. Благодаря её участию в ярмарке за один день нам удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 50 миллионов рублей", - рассказала Якутович. Запись Public Talk доступна на сайте Rutube. Узнать подробнее о программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ, а о программе Национальных магазинов — на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, китай, россия, санкт-петербург, анна щербакова, брикс