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РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:01 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/blogery-1951678001.html
РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России"
РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 08.06.2024
РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России"
Блогеры могут внести весомый вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России" и отечественных товаров, присоединившись к одноименной программе... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:01
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пмэф-2024
технологии
китай
россия
санкт-петербург
анна щербакова
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Блогеры могут внести весомый вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России" и отечественных товаров, присоединившись к одноименной программе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), заявила руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович 8 июня в ходе Public Talk на выставке "Национальные бренды BRICS" в Санкт-Петербурге. Якутович напомнила, что бренд "Сделано в России" РЭЦ развивает с 2017 года. Отечественные компании при поддержке РЭЦ активно участвуют в ключевых выставках за рубежом, осуществляют экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах, а также получают помощь в продвижении в российских и зарубежных СМИ и социальных сетях. "Создание сильного бренда — задача непростая, тем более за рубежом и тем более сейчас, не в самых благоприятных условиях на мировом рынке. Программа "Сделано в России" предлагает производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе за рубежом, целый комплекс мер поддержки по продвижению, в которых РЭЦ имеет хорошую экспертизу и большой опыт", - отметила руководитель пресс-службы РЭЦ. Так, РЭЦ активно работает с зарубежными блогерами для продвижения российской продукции, размещенной в Национальных магазинах на маркетплейсах. В Китае, например, популярны стримы с блогерами, во время которых зрители знакомятся с товарами и заказывают понравившиеся. Также РЭЦ привлекает амбассадоров "Сделано в России". "Например, во время зимнего фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Ляонине к нам в качестве амбассадора присоединилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которую безумно любят в Китае. Благодаря её участию в ярмарке за один день нам удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 50 миллионов рублей", - рассказала Якутович. Запись Public Talk доступна на сайте Rutube. Узнать подробнее о программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ, а о программе Национальных магазинов — на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, китай, россия, санкт-петербург, анна щербакова, брикс
ПМЭФ-2024, Технологии, Китай, Россия, Санкт-Петербург, Анна Щербакова, БРИКС
РЭЦ: блогеры могут внести вклад в продвижение бренда "Сделано в России"

РЭЦ: блогеры могут внести весомый вклад в продвижение бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Алексей ДаничевPublic Talk на выставке "Национальные бренды BRICS"
Public Talk на выставке Национальные бренды BRICS - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Public Talk на выставке "Национальные бренды BRICS"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Блогеры могут внести весомый вклад в продвижение национального бренда "Сделано в России" и отечественных товаров, присоединившись к одноименной программе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), заявила руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович 8 июня в ходе Public Talk на выставке "Национальные бренды BRICS" в Санкт-Петербурге.
Якутович напомнила, что бренд "Сделано в России" РЭЦ развивает с 2017 года.
О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 11
© POOL | Перейти в медиабанк

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

Президент РФ Владимир Путин перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

Президент РФ во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

Участники на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

Первый заместитель генерального директора Компании Иннопрактика Наталья Попова и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 11

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
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2 из 11

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 11

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 11

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 11

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 11

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 11

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 11

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 11
Отечественные компании при поддержке РЭЦ активно участвуют в ключевых выставках за рубежом, осуществляют экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах, а также получают помощь в продвижении в российских и зарубежных СМИ и социальных сетях.
"Создание сильного бренда — задача непростая, тем более за рубежом и тем более сейчас, не в самых благоприятных условиях на мировом рынке. Программа "Сделано в России" предлагает производителям, стремящимся громко и красиво заявить о себе за рубежом, целый комплекс мер поддержки по продвижению, в которых РЭЦ имеет хорошую экспертизу и большой опыт", - отметила руководитель пресс-службы РЭЦ.
Так, РЭЦ активно работает с зарубежными блогерами для продвижения российской продукции, размещенной в Национальных магазинах на маркетплейсах. В Китае, например, популярны стримы с блогерами, во время которых зрители знакомятся с товарами и заказывают понравившиеся. Также РЭЦ привлекает амбассадоров "Сделано в России".
"Например, во время зимнего фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Ляонине к нам в качестве амбассадора присоединилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которую безумно любят в Китае. Благодаря её участию в ярмарке за один день нам удалось реализовать продукцию в розницу на более чем 50 миллионов рублей", - рассказала Якутович.
Запись Public Talk доступна на сайте Rutube.
Узнать подробнее о программе "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ, а о программе Национальных магазинов — на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ПМЭФ-2024ТехнологииКитайРоссияСанкт-ПетербургАнна ЩербаковаБРИКС
 
 
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