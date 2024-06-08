https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html

"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России

"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России - РИА Новости, 08.06.2024

"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России

Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:49

2024-06-08T11:49

2024-06-08T13:08

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest. "Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — говорится в публикации. В статье отмечается, что наиболее благоразумный курс действий на данный момент - это поиск урегулирования путем переговоров на наилучших доступных условиях, так как рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости. Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, сша