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"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 08.06.2024 (обновлено: 13:08 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html
"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России
"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России - РИА Новости, 08.06.2024
"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России
Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:49
2024-06-08T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest. "Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — говорится в публикации. В статье отмечается, что наиболее благоразумный курс действий на данный момент - это поиск урегулирования путем переговоров на наилучших доступных условиях, так как рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости. Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Немедленно". В США предложили неожиданный план Байдену по России

Офицер Дэвис: Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по территории России западным оружием, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest.

"Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — говорится в публикации.
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10:59
В статье отмечается, что наиболее благоразумный курс действий на данный момент - это поиск урегулирования путем переговоров на наилучших доступных условиях, так как рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости.

Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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