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В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно - РИА Новости, 08.06.2024
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21:26 08.06.2024 (обновлено: 21:30 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bageri-1951704052.html
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно - РИА Новости, 08.06.2024
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно
Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T21:26
2024-06-08T21:30
в мире
иран
великобритания
франция
али багери
магатэ
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери. "Иран осуществляет свою ядерную программу в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Договора о нераспространении ядерного оружия и собственных национальных программ. Ядерная программа и деятельность Ирана полностью законны и находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии", - сказал Багери в интервью телеканалу CNN Türk. Ранее Совет Управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию, в которой утверждается, что Иран якобы не предоставляет агентству необходимые информацию и доступ на объекты, которые бы позволили подтвердить мирный характер его ядерной программы. Документ был предложен Великобританией, Францией и ФРГ. Россия и Китай голосовали против. Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Индия, Индонезия, Катар, Кения, Намибия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР воздержались. Как писала газета New York Times, США попросили смягчить текст резолюции, осуждающую якобы "ядерную эскалацию" Ирана, из страха спровоцировать исламскую республику.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, иран, великобритания, франция, али багери, магатэ
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Али Багери, МАГАТЭ
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно

Багери: Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.
"Иран осуществляет свою ядерную программу в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Договора о нераспространении ядерного оружия и собственных национальных программ. Ядерная программа и деятельность Ирана полностью законны и находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии", - сказал Багери в интервью телеканалу CNN Türk.
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Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
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Ранее Совет Управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию, в которой утверждается, что Иран якобы не предоставляет агентству необходимые информацию и доступ на объекты, которые бы позволили подтвердить мирный характер его ядерной программы. Документ был предложен Великобританией, Францией и ФРГ. Россия и Китай голосовали против. Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Индия, Индонезия, Катар, Кения, Намибия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР воздержались.
Как писала газета New York Times, США попросили смягчить текст резолюции, осуждающую якобы "ядерную эскалацию" Ирана, из страха спровоцировать исламскую республику.
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В миреИранВеликобританияФранцияАли БагериМАГАТЭ
 
 
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