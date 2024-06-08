https://ria.ru/20240608/avrora-1951577449.html
Поезд "Аврора" между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре
Поезд "Аврора" между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре - РИА Новости, 08.06.2024
Поезд "Аврора" между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре
Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:31
2024-06-08T05:31
2024-06-08T05:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ. "В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору". Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов. "Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/poezda-1951574032.html
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экономика, москва, санкт-петербург, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, "аврора", ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, "Аврора", РЖД
Поезд "Аврора" между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре
Глава ФПК Пястолов: поезд "Аврора" между Москвой и Петербургом пустят в декабре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ.
"В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору".
Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов.
"Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.