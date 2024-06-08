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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 08.06.2024 (обновлено: 19:24 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ataka-1951680993.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 08.06.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:23
2024-06-08T19:24
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля, на территории еще одного частного домовладения повреждена крыша гаража. Также повреждения получили 10 автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в четырех населенных пунктах. Повреждены два домовладения, надворная постройка, забор и три автомобиля, также имеются повреждения на линии электроснабжения.Губернатор подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется.
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белгородский район
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белгород, происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля, на территории еще одного частного домовладения повреждена крыша гаража. Также повреждения получили 10 автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в четырех населенных пунктах. Повреждены два домовладения, надворная постройка, забор и три автомобиля, также имеются повреждения на линии электроснабжения.
Губернатор подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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