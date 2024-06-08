https://ria.ru/20240608/ataka-1951680993.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 08.06.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:23

2024-06-08T18:23

2024-06-08T19:24

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля, на территории еще одного частного домовладения повреждена крыша гаража. Также повреждения получили 10 автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Белгородском районе различные разрушения выявлены в четырех населенных пунктах. Повреждены два домовладения, надворная постройка, забор и три автомобиля, также имеются повреждения на линии электроснабжения.Губернатор подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

белгород

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