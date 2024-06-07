https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

"Возмутительно". В США разоблачили зловещий план Зеленского

"Возмутительно". В США разоблачили зловещий план Зеленского - РИА Новости, 07.06.2024

"Возмутительно". В США разоблачили зловещий план Зеленского

Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира, желая развязать масштабную войну, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:17

2024-06-07T09:17

2024-06-07T10:30

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира, желая развязать масштабную войну, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, Зеленский представляет для мира угрозу, потому что — чего он хочет? Он хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией, ведь в войне между Украиной и Россией первая проиграет. Поэтому он пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну. Меня это возмущает до глубины души", — рассказал эксперт.Сакс указал, что стремлением наносить удары западным оружием по территории России Зеленский ведет мир к опасной катастрофе, а американское правительство ничего не делает для того, чтобы избежать ужасных последствий."Ради всех наших детей и внуков во всем мире мы должны избегать подобных идей. Это совершенно безответственно", — посетовал экономист.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.

https://ria.ru/20240606/surkov-1950988994.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html

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в мире, россия, украина, нато, владимир зеленский, киев, политика