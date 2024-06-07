"Возмутительно". В США разоблачили зловещий план Зеленского
Экономист Сакс: Зеленский представляет для мира угрозу
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира, желая развязать масштабную войну, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"На мой взгляд, Зеленский представляет для мира угрозу, потому что — чего он хочет? Он хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией, ведь в войне между Украиной и Россией первая проиграет. Поэтому он пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну. Меня это возмущает до глубины души", — рассказал эксперт.
Сакс указал, что стремлением наносить удары западным оружием по территории России Зеленский ведет мир к опасной катастрофе, а американское правительство ничего не делает для того, чтобы избежать ужасных последствий.
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"Ради всех наших детей и внуков во всем мире мы должны избегать подобных идей. Это совершенно безответственно", — посетовал экономист.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.