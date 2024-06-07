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В Музее городского хозяйства Москвы открылась выставка картин из вторсырья

В Музее городского хозяйства Москвы открылась выставка картин из вторсырья - РИА Новости, 07.06.2024

В Музее городского хозяйства Москвы открылась выставка картин из вторсырья

Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:53

2024-06-07T13:53

2024-06-07T13:53

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Увидеть необычные творения можно до 16 июня. На выставке – 13 работ. Свой взгляд на экологические вопросы современности представили студенты "Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" совместно с единым региональным оператором Москвы АО "Экотехпром", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что картины написаны не красками, для их создания использовали бумажную упаковку, картон, пластиковые бутылки и стаканчики, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы, проволоку, фольгу, алюминиевые банки, тетрапак. "Под каждой работой - QR-код, отсканировав который можно узнать подробнее об экологической проблеме, которой посвящена работа. А еще для каждой работы созданы уникальные наборы стикеров для Telegram - их можно получить, тоже отсканировав QR-код", - отмечается в сообщении. Уточняется, что выставка организована в формате квест-игры. На пути от одной работы к другой есть возможность принять участие в голосовании и определить, какая из работ достойна звания лучшей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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