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Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден
Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024
Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден
Американский президент Джо Байден считает что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:12
2024-06-07T18:12
2024-06-07T18:12
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден считает что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. "Они выступили против агрессии Гитлера. Можно ли усомниться в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии (президента РФ - ред.) Путина? Кто-нибудь верит, что эти рейнджеры хотели бы, чтобы Америка сегодня действовала в одиночку?", - сказал Байден, выступая во французской Нормандии с речью, посвященной отстаиванию принципов демократии. Выступление Байдена было приурочено к 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии. Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, джо байден, сша, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Джо Байден, США, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден
Байден: солдаты Второй мировой сегодня поддержали бы конфронтацию с Россией