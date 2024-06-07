https://ria.ru/20240607/vmv-1951488007.html

Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден

Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024

Солдаты Второй мировой сегодня выступили бы против Путина, заявил Байден

Американский президент Джо Байден считает что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:12

2024-06-07T18:12

2024-06-07T18:12

в мире

россия

джо байден

сша

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден считает что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. "Они выступили против агрессии Гитлера. Можно ли усомниться в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии (президента РФ - ред.) Путина? Кто-нибудь верит, что эти рейнджеры хотели бы, чтобы Америка сегодня действовала в одиночку?", - сказал Байден, выступая во французской Нормандии с речью, посвященной отстаиванию принципов демократии. Выступление Байдена было приурочено к 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии. Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в обеду над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях.

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, джо байден, сша, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)