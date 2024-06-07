https://ria.ru/20240607/vlasti-1951392002.html

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 43

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 43 - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 43

Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:30

2024-06-07T15:30

2024-06-07T15:42

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией."По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них - четверо детей... Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителя столицы республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.Кроме того, администрация города сообщила, что в Луганске начал работать оперативный штаб для помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия