https://ria.ru/20240607/vkfest--1951499537.html

Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге

Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.06.2024

Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге

Пятьдесят инфлюенсеров, в том числе Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников, присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:43

2024-06-07T18:43

2024-06-07T18:43

санкт-петербург

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924984250_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64f629c8fd0ceee7624225670096e4c7.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пятьдесят инфлюенсеров, в том числе Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников, присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который пройдет 29 и 30 июня.Ведущими зоны инфлюенсеров выступят Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров. Зрители смогут увидеть "Импровизаторов" Антона Шастуна и Арсения Попова, The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, VEIGEL, Никиту Нагорного, Егора Шипа.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Ее ученики смогут посетить уроки, встретиться со знаменитыми учителями интернет-пространства и директором школы. Гости смогут поучаствовать в "Лиге героев" ― пройти полосу препятствий вместе со звездами. Вместе с NANSI & SIDOROV гости примут участие в съемках шоу для VK Видео "По каверочку", где появится возможность спеть вместе с инфлюенсерами.Среди гостей площадки — Алена Аурум, Мерелин и Анастасия из M&A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI & SIDOROV и Павел Матвеев. В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Сережа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.Гости VK Fest смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми блогерами, музыкантами, лидерами мнений, поучаствовать в челленджах, играх и конкурсах. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со своими кумирами.

https://ria.ru/20240524/festival-1948140283.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, вконтакте