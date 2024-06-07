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Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.06.2024
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18:43 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vkfest--1951499537.html
Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге
Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 07.06.2024
Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге
Пятьдесят инфлюенсеров, в том числе Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников, присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:43
2024-06-07T18:43
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пятьдесят инфлюенсеров, в том числе Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников, присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который пройдет 29 и 30 июня.Ведущими зоны инфлюенсеров выступят Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров. Зрители смогут увидеть "Импровизаторов" Антона Шастуна и Арсения Попова, The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, VEIGEL, Никиту Нагорного, Егора Шипа.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Ее ученики смогут посетить уроки, встретиться со знаменитыми учителями интернет-пространства и директором школы. Гости смогут поучаствовать в "Лиге героев" ― пройти полосу препятствий вместе со звездами. Вместе с NANSI &amp; SIDOROV гости примут участие в съемках шоу для VK Видео "По каверочку", где появится возможность спеть вместе с инфлюенсерами.Среди гостей площадки — Алена Аурум, Мерелин и Анастасия из M&amp;A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI &amp; SIDOROV и Павел Матвеев. В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Сережа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.Гости VK Fest смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми блогерами, музыкантами, лидерами мнений, поучаствовать в челленджах, играх и конкурсах. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со своими кумирами.
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Санкт-Петербург, ВКонтакте

Пятьдесят инфлюенсеров выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге

© ВконтактеVK Fest 2024
VK Fest 2024
© Вконтакте
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пятьдесят инфлюенсеров, в том числе Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников, присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который пройдет 29 и 30 июня.
Ведущими зоны инфлюенсеров выступят Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров.
Зрители смогут увидеть "Импровизаторов" Антона Шастуна и Арсения Попова, The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, VEIGEL, Никиту Нагорного, Егора Шипа.
На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Ее ученики смогут посетить уроки, встретиться со знаменитыми учителями интернет-пространства и директором школы.
Гости смогут поучаствовать в "Лиге героев" ― пройти полосу препятствий вместе со звездами. Вместе с NANSI & SIDOROV гости примут участие в съемках шоу для VK Видео "По каверочку", где появится возможность спеть вместе с инфлюенсерами.
Среди гостей площадки — Алена Аурум, Мерелин и Анастасия из M&A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI & SIDOROV и Павел Матвеев.
В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Сережа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.
Гости VK Fest смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми блогерами, музыкантами, лидерами мнений, поучаствовать в челленджах, играх и конкурсах. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со своими кумирами.
Фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE
24 мая, 14:50
 
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