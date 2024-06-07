https://ria.ru/20240607/uzbekistan-1951332435.html
Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан
Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан
Россия и Казахстан подписали контракты для увеличения поставок газа в Узбекистан, сообщает корреспондент РИА Новости с ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:51
2024-06-07T13:51
2024-06-07T16:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали контракты для увеличения поставок газа в Узбекистан, сообщает корреспондент РИА Новости с ПМЭФ.Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстан Роман Скляр подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр IV" для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан.Также Миллер и председатель правления НК QazaqGaz Санжар Жаркешов подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Срок действия договоров – 2025–2040 годы, уточняется в пресс-релизе "Газпрома".Для обеспечения транзита предусматривается, в частности, расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", а также реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана, отметили в компании.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, казахстан, узбекистан, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Алексей Миллер, Газпром, ПМЭФ-2024
Россия и Казахстан договорились увеличить поставки газа в Узбекистан
Россия и Казахстан подписали контракты для увеличения поставок газа в Узбекистан
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали контракты для увеличения поставок газа в Узбекистан, сообщает корреспондент РИА Новости с ПМЭФ.
Председатель правления ПАО "Газпром
" Алексей Миллер
и первый заместитель премьер-министра Казахстан Роман Скляр подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр IV" для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан.
Также Миллер и председатель правления НК QazaqGaz Санжар Жаркешов подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Срок действия договоров – 2025–2040 годы, уточняется в пресс-релизе "Газпрома".
Для обеспечения транзита предусматривается, в частности, расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", а также реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана, отметили в компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.