https://ria.ru/20240607/ukraina-1951395220.html

МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине

МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине

Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:35

2024-06-07T15:35

2024-06-07T15:35

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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или правительств, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На сегодняшний день более 80 государств подтвердили свое участие в мирной конференции, большинство из которых на уровне глав государств или правительств. Основная цель конференции - инициировать будущий мирный процесс на основе Устава ООН и международного права", - сказано в документе. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина