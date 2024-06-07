МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине
МИД Швейцарии: большинство стран на саммите представят первые или вторые лица
Улица Крамгассе в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или правительств, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На сегодняшний день более 80 государств подтвердили свое участие в мирной конференции, большинство из которых на уровне глав государств или правительств. Основная цель конференции - инициировать будущий мирный процесс на основе Устава ООН и международного права", - сказано в документе. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.