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МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951395220.html
МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине
МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине
Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:35
2024-06-07T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или правительств, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "На сегодняшний день более 80 государств подтвердили свое участие в мирной конференции, большинство из которых на уровне глав государств или правительств. Основная цель конференции - инициировать будущий мирный процесс на основе Устава ООН и международного права", - сказано в документе. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина
МИД Швейцарии ждет глав стран или правительств на саммит по Украине

МИД Швейцарии: большинство стран на саммите представят первые или вторые лица

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУлица Крамгассе в городе Берн
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Улица Крамгассе в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство из 80 стран, объявивших об участии в Конференции по Украине в Швейцарии 15-го и 16-го числа, будут представлены их главами государств или правительств, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"На сегодняшний день более 80 государств подтвердили свое участие в мирной конференции, большинство из которых на уровне глав государств или правительств. Основная цель конференции - инициировать будущий мирный процесс на основе Устава ООН и международного права", - сказано в документе. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также президент Китая Си Цзиньпин или президент Бразилии Лула не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраина
 
 
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