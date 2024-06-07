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Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951375598.html
Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко
Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко
Переговоры России и Украины возможны, но только с соблюдением принципов абсолютной безопасности для нашей страны, пока же вести диалог не с кем, сказала спикер... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:05
2024-06-07T15:05
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
украина
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Переговоры России и Украины возможны, но только с соблюдением принципов абсолютной безопасности для нашей страны, пока же вести диалог не с кем, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1". "Возможность переговоров (стран) есть. Но, чтобы из возможности она перешла в реалии, известен подход России, он был неоднократно озвучен и президентом РФ", - сказала политик. Она напомнила, что диалог возможен только на условиях реальной ситуации и при соблюдении абсолютной безопасности России, что является основными целями СВО. По мнению Матвиенко, рано или поздно речь о переговорах придется вести, но с соблюдением условий России. При этом, добавила законодатель, пока "таких фигур мы там не видим, там не с кем просто вести переговоры". По словам законодателя, "мы не отступим ни от одного своего условия, никогда мы не будем работать и поддерживать какие-то отношения с нацистским режимом, никогда не будем вести речь о переговорах под диктат (Владимира) Зеленского или под эти бессмысленные, никчемные швейцарские посиделки". Она также обратила внимание на то, что количество заявленных гостей на конференцию в Швейцарии постоянно сокращается. Матвиенко полагает, что Запад будет использовать Зеленского "до конца, как они сказали, до последнего украинца". Судя по тем зверским отловам граждан на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана США, до "последнего украинца" осталось недолго, считает политик. "Они заставят его сделать всю грязную работу и потом они его спишут", - сказала сенатор. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, она сказал: "Думаю, не за горами".
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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россия, валентина матвиенко, украина, совет федерации рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Украина, Совет Федерации РФ, Безопасность
Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко

Матвиенко: переговоры с Украиной возможны, но пока их не с кем вести

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Переговоры России и Украины возможны, но только с соблюдением принципов абсолютной безопасности для нашей страны, пока же вести диалог не с кем, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
"Возможность переговоров (стран) есть. Но, чтобы из возможности она перешла в реалии, известен подход России, он был неоднократно озвучен и президентом РФ", - сказала политик. Она напомнила, что диалог возможен только на условиях реальной ситуации и при соблюдении абсолютной безопасности России, что является основными целями СВО.
Изображение сгенерировано ИИ
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По мнению Матвиенко, рано или поздно речь о переговорах придется вести, но с соблюдением условий России. При этом, добавила законодатель, пока "таких фигур мы там не видим, там не с кем просто вести переговоры".
По словам законодателя, "мы не отступим ни от одного своего условия, никогда мы не будем работать и поддерживать какие-то отношения с нацистским режимом, никогда не будем вести речь о переговорах под диктат (Владимира) Зеленского или под эти бессмысленные, никчемные швейцарские посиделки". Она также обратила внимание на то, что количество заявленных гостей на конференцию в Швейцарии постоянно сокращается.
Матвиенко полагает, что Запад будет использовать Зеленского "до конца, как они сказали, до последнего украинца". Судя по тем зверским отловам граждан на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана США, до "последнего украинца" осталось недолго, считает политик. "Они заставят его сделать всю грязную работу и потом они его спишут", - сказала сенатор. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, она сказал: "Думаю, не за горами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоУкраинаСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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