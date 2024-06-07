https://ria.ru/20240607/ukraina-1951375598.html

Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко

Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024

Пока вести диалог о мире на Украине не с кем, заявила Матвиенко

Переговоры России и Украины возможны, но только с соблюдением принципов абсолютной безопасности для нашей страны, пока же вести диалог не с кем, сказала спикер... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:05

2024-06-07T15:05

2024-06-07T15:05

специальная военная операция на украине

россия

валентина матвиенко

украина

совет федерации рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Переговоры России и Украины возможны, но только с соблюдением принципов абсолютной безопасности для нашей страны, пока же вести диалог не с кем, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1". "Возможность переговоров (стран) есть. Но, чтобы из возможности она перешла в реалии, известен подход России, он был неоднократно озвучен и президентом РФ", - сказала политик. Она напомнила, что диалог возможен только на условиях реальной ситуации и при соблюдении абсолютной безопасности России, что является основными целями СВО. По мнению Матвиенко, рано или поздно речь о переговорах придется вести, но с соблюдением условий России. При этом, добавила законодатель, пока "таких фигур мы там не видим, там не с кем просто вести переговоры". По словам законодателя, "мы не отступим ни от одного своего условия, никогда мы не будем работать и поддерживать какие-то отношения с нацистским режимом, никогда не будем вести речь о переговорах под диктат (Владимира) Зеленского или под эти бессмысленные, никчемные швейцарские посиделки". Она также обратила внимание на то, что количество заявленных гостей на конференцию в Швейцарии постоянно сокращается. Матвиенко полагает, что Запад будет использовать Зеленского "до конца, как они сказали, до последнего украинца". Судя по тем зверским отловам граждан на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана США, до "последнего украинца" осталось недолго, считает политик. "Они заставят его сделать всю грязную работу и потом они его спишут", - сказала сенатор. Отвечая на вопрос, когда это может произойти, она сказал: "Думаю, не за горами".

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, украина, совет федерации рф, безопасность