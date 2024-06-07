https://ria.ru/20240607/turprivlekatelnost-1951469654.html

Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности

Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности - РИА Новости, 07.06.2024

Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности

Вологодская область входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, власти планируют повышать место в рейтинге, сообщил врио... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:40

2024-06-07T17:40

2024-06-07T17:40

вологодская область

технологии

вологодская область

россия

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георгий филимонов

пмэф

туризм

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МОСКВА, 7 июн— РИА Новости. Вологодская область входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, власти планируют повышать место в рейтинге, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он принял участие в сессии "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов" в рамках ПМЭФ-2024. Дискуссия стала частью блока "Переход к многополярной модели мировой экономики" деловой программы форума. "Вологодская область обладает большим потенциалом для развития туризма. В регионе 3,5 тысячи объектов культурного наследия, 198 особо охраняемых природных территорий. Вологодчина уже входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, и мы намерены повышать наше место в этом рейтинге", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что, в первую очередь, правительство Вологодской области развивает трек российско-китайского взаимодействия. В частности, планируется привлекать китайских туристов в регион. Дополнительно готовятся соглашения о сотрудничестве Вологодчины с шестью китайскими провинциями, в том числе в сфере туризма. Кроме того, развитие международного туризма будет осуществляться в рамках соглашения о партнерстве Вологодской области с Санкт-Петербургом. На данный момент идет разработка транспортно-логистических маршрутов по привлечению китайских и российских туристов. Отмечается, чтобы привлечь внимание к культуре и архаике Вологодчины, разработана дорожная карта. Она включает информацию о мерах поддержки и субсидиях для представителей бизнеса. В этом году правительство Вологодской области выделило порядка 100 миллионов рублей для компаний, которые готовы реализовать проекты по развитию туристической инфраструктуры на территории области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/turizm-1951244246.html

https://ria.ru/20230927/vologda-1898972048.html

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вологодская область

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Алёна Пава

технологии, вологодская область, россия, санкт-петербург, георгий филимонов, пмэф, туризм, новости - туризм