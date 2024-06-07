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Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности - РИА Новости, 07.06.2024
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Вологодская область
 
17:40 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/turprivlekatelnost-1951469654.html
Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности
Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности - РИА Новости, 07.06.2024
Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности
Вологодская область входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, власти планируют повышать место в рейтинге, сообщил врио... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:40
2024-06-07T17:40
вологодская область
технологии
вологодская область
россия
санкт-петербург
георгий филимонов
пмэф
туризм
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МОСКВА, 7 июн— РИА Новости. Вологодская область входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, власти планируют повышать место в рейтинге, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он принял участие в сессии "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов" в рамках ПМЭФ-2024. Дискуссия стала частью блока "Переход к многополярной модели мировой экономики" деловой программы форума. "Вологодская область обладает большим потенциалом для развития туризма. В регионе 3,5 тысячи объектов культурного наследия, 198 особо охраняемых природных территорий. Вологодчина уже входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, и мы намерены повышать наше место в этом рейтинге", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Он добавил, что, в первую очередь, правительство Вологодской области развивает трек российско-китайского взаимодействия. В частности, планируется привлекать китайских туристов в регион. Дополнительно готовятся соглашения о сотрудничестве Вологодчины с шестью китайскими провинциями, в том числе в сфере туризма. Кроме того, развитие международного туризма будет осуществляться в рамках соглашения о партнерстве Вологодской области с Санкт-Петербургом. На данный момент идет разработка транспортно-логистических маршрутов по привлечению китайских и российских туристов. Отмечается, чтобы привлечь внимание к культуре и архаике Вологодчины, разработана дорожная карта. Она включает информацию о мерах поддержки и субсидиях для представителей бизнеса. В этом году правительство Вологодской области выделило порядка 100 миллионов рублей для компаний, которые готовы реализовать проекты по развитию туристической инфраструктуры на территории области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/turizm-1951244246.html
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технологии, вологодская область, россия, санкт-петербург, георгий филимонов, пмэф, туризм, новости - туризм
Вологодская область, Технологии, Вологодская область, Россия, Санкт-Петербург, Георгий Филимонов, ПМЭФ, Туризм, Новости - Туризм

Филимонов: Вологодчина входит в топ-10 регионов по турпривлекательности

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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Город Вологда
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МОСКВА, 7 июн— РИА Новости. Вологодская область входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, власти планируют повышать место в рейтинге, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Он принял участие в сессии "Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов" в рамках ПМЭФ-2024. Дискуссия стала частью блока "Переход к многополярной модели мировой экономики" деловой программы форума.
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В Вологодской области прогнозируют рост турпотока
Вчера, 10:34
«
"Вологодская область обладает большим потенциалом для развития туризма. В регионе 3,5 тысячи объектов культурного наследия, 198 особо охраняемых природных территорий. Вологодчина уже входит в десятку лучших регионов России по туристической привлекательности, и мы намерены повышать наше место в этом рейтинге", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Он добавил, что, в первую очередь, правительство Вологодской области развивает трек российско-китайского взаимодействия. В частности, планируется привлекать китайских туристов в регион. Дополнительно готовятся соглашения о сотрудничестве Вологодчины с шестью китайскими провинциями, в том числе в сфере туризма.
Кроме того, развитие международного туризма будет осуществляться в рамках соглашения о партнерстве Вологодской области с Санкт-Петербургом. На данный момент идет разработка транспортно-логистических маршрутов по привлечению китайских и российских туристов.
Отмечается, чтобы привлечь внимание к культуре и архаике Вологодчины, разработана дорожная карта. Она включает информацию о мерах поддержки и субсидиях для представителей бизнеса.
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Более двух миллионов туристов посетили Вологодскую область в 2023 году
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В этом году правительство Вологодской области выделило порядка 100 миллионов рублей для компаний, которые готовы реализовать проекты по развитию туристической инфраструктуры на территории области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Вологодская областьТехнологииВологодская областьРоссияСанкт-ПетербургГеоргий ФилимоновПМЭФТуризмНовости - Туризм
 
 
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