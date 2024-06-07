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В Вологодской области прогнозируют рост турпотока - РИА Новости, 07.06.2024
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Вологодская область
 
10:34 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/turizm-1951244246.html
В Вологодской области прогнозируют рост турпотока
В Вологодской области прогнозируют рост турпотока - РИА Новости, 07.06.2024
В Вологодской области прогнозируют рост турпотока
По итогам 2024 года в Вологодской области прогнозируется рост туристического потока более чем на 5%, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
экономика
вологодская область
москва
санкт-петербург
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По итогам 2024 года в Вологодской области прогнозируется рост туристического потока более чем на 5%, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Георгий Филимонов. "По итогам 2023 года туристско-экскурсионный поток в области составил 3,872 миллиона посетителей. В сравнении с 2022 годом общий туристско-экскурсионный поток увеличился на 13,3%", - сказал Филимонов. Он отметил, что для повышения туристической привлекательности представители туриндустрии принимают активное участие в международных и межрегиональных туристских выставках, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. По его словам, также на протяжении трех лет на территории действуют меры поддержки для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Например, субсидии на возмещение затрат на обустройство объектов туристской индустрии и приобретение туристского оборудования, субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской индустрии, субсидия на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) объектов туристкой инфраструктуры и другие. Филимонов подчеркнул, что в 2024 году в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Вологодская область)" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" бюджету Вологодской области предоставлена единая субсидия на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города на конкурсной основе (проект "Туристский код центра города"). Он добавил, что финансовое обеспечение составляет 45,4 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета 43,6 миллиона рублей, областного бюджета 1,8 миллиона рублей. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области, ставших победителями конкурсного отбора на получение субсидии. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230927/vologda-1898972048.html
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экономика, вологодская область, москва, санкт-петербург, георгий филимонов
Экономика, Вологодская область, Москва, Санкт-Петербург, Георгий Филимонов, Вологодская область
В Вологодской области прогнозируют рост турпотока

Филимонов: турпоток Вологодской области может вырасти на пять процентов

© Фото : Виталий КовальчукВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Виталий Ковальчук
Вологда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По итогам 2024 года в Вологодской области прогнозируется рост туристического потока более чем на 5%, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Георгий Филимонов.
"По итогам 2023 года туристско-экскурсионный поток в области составил 3,872 миллиона посетителей. В сравнении с 2022 годом общий туристско-экскурсионный поток увеличился на 13,3%", - сказал Филимонов.
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Он отметил, что для повышения туристической привлекательности представители туриндустрии принимают активное участие в международных и межрегиональных туристских выставках, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
По его словам, также на протяжении трех лет на территории действуют меры поддержки для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Например, субсидии на возмещение затрат на обустройство объектов туристской индустрии и приобретение туристского оборудования, субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской индустрии, субсидия на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) объектов туристкой инфраструктуры и другие.
Филимонов подчеркнул, что в 2024 году в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Вологодская область)" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" бюджету Вологодской области предоставлена единая субсидия на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города на конкурсной основе (проект "Туристский код центра города").
Он добавил, что финансовое обеспечение составляет 45,4 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета 43,6 миллиона рублей, областного бюджета 1,8 миллиона рублей. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области, ставших победителями конкурсного отбора на получение субсидии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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