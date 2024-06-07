https://ria.ru/20240607/trevoga-1951196781.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:28

2024-06-07T03:28

2024-06-07T04:07

специальная военная операция на украине

украина

в мире

черкасская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревога на всей территории звучит с 03.23 по местному времени (совпадает с мск).Ранее в районе полуночи по мск воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. Тревога в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях сохраняется с 23 часов, в Николаевской и Харьковской – с 22.39 и 21.20 соответственно. В 00.55 был объявлен сигнал тревоги в Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html

https://ria.ru/20240607/kherson-1951197044.html

украина

черкасская область

днепропетровская область

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украина, в мире, черкасская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф