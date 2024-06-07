https://ria.ru/20240607/trevoga-1951191587.html

В десяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2024

В десяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской и еще 10 областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:41

2024-06-07T01:41

2024-06-07T02:34

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и еще 10 областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в Киевской области был объявлен в 00.55 (совпадает с мск). В 1.10 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Житомирской областях. Ранее в районе полуночи по мск воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. Тревога в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях сохраняется с 23 часов, в Николаевской и Харьковской – с 22.39 и 21.20 соответственно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html

https://ria.ru/20240101/trevoga-1919306285.html

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины