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Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти - РИА Новости, 07.06.2024

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:29

2024-06-07T20:29

2024-06-07T20:31

экономика

цены на нефть

россия

казахстан

узбекистан

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом через Россию, сообщило правительство РФ. "В частности, речь шла о поставках российских нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан, а также транзитом через Казахстан в Узбекистан и Китай, об участии российского бизнеса в добычных проектах в Казахстане и в строительстве электростанций на его территории. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через территорию России, а также укрепляется взаимодействие в газовой сфере, в том числе на трехстороннем уровне вместе с Узбекистаном", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950837472.html

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казахстан

узбекистан

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, казахстан, узбекистан, александр новак