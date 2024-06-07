Рейтинг@Mail.ru
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 07.06.2024 (обновлено: 20:31 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/tranzit-1951532649.html
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти - РИА Новости, 07.06.2024
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:29
2024-06-07T20:31
экономика
цены на нефть
россия
казахстан
узбекистан
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950900481_0:35:3426:1962_1920x0_80_0_0_177ccd3b0241ac502ac56e4e6be57468.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом через Россию, сообщило правительство РФ. "В частности, речь шла о поставках российских нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан, а также транзитом через Казахстан в Узбекистан и Китай, об участии российского бизнеса в добычных проектах в Казахстане и в строительстве электростанций на его территории. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через территорию России, а также укрепляется взаимодействие в газовой сфере, в том числе на трехстороннем уровне вместе с Узбекистаном", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950837472.html
россия
казахстан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950900481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_626abe808c3265a2b384eb80689052f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, казахстан, узбекистан, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Казахстан, Узбекистан, Александр Новак
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти

Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти через Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом через Россию, сообщило правительство РФ.
«
"В частности, речь шла о поставках российских нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан, а также транзитом через Казахстан в Узбекистан и Китай, об участии российского бизнеса в добычных проектах в Казахстане и в строительстве электростанций на его территории. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через территорию России, а также укрепляется взаимодействие в газовой сфере, в том числе на трехстороннем уровне вместе с Узбекистаном", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия будет поставлять газ в Казахстан, заявил Путин
5 июня, 23:23
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКазахстанУзбекистанАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала