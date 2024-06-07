Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти
Новак обсудил с вице-премьером Казахстана увеличение транзита нефти через Россию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром работу по увеличению поставок казахстанской нефти транзитом через Россию, сообщило правительство РФ.
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"В частности, речь шла о поставках российских нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан, а также транзитом через Казахстан в Узбекистан и Китай, об участии российского бизнеса в добычных проектах в Казахстане и в строительстве электростанций на его территории. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через территорию России, а также укрепляется взаимодействие в газовой сфере, в том числе на трехстороннем уровне вместе с Узбекистаном", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.