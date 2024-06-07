https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html

При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки

При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2024

При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки

Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951336098_5:0:2544:1428_1920x0_80_0_0_55c0ba574be5d8616228ff26e4d810fa.png

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Он отметил, что по его поручению на место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко. Кроме того, при правительстве создан штаб по ликвидации последствий обстрела. Председателем правительства введен режим ЧС регионального уровня реагирования. "Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html

https://ria.ru/20240606/pasechnik-1951031361.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины