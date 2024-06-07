https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2024
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки
Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:24
2024-06-07T15:24
2024-06-07T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951336098_5:0:2544:1428_1920x0_80_0_0_55c0ba574be5d8616228ff26e4d810fa.png
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Он отметил, что по его поручению на место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко. Кроме того, при правительстве создан штаб по ликвидации последствий обстрела. Председателем правительства введен режим ЧС регионального уровня реагирования. "Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
https://ria.ru/20240606/pasechnik-1951031361.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951336098_322:0:2226:1428_1920x0_80_0_0_539c2ef97522cb1941f89ca782997d11.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки
Глава ЛНР Пасечник: при обстреле Луганска повреждены тридцать три многоэтажки