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При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки - РИА Новости, 07.06.2024
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки
Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:24
2024-06-07T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Он отметил, что по его поручению на место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко. Кроме того, при правительстве создан штаб по ликвидации последствий обстрела. Председателем правительства введен режим ЧС регионального уровня реагирования. "Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Луганска повреждены тридцать три многоэтажки

Глава ЛНР Пасечник: при обстреле Луганска повреждены тридцать три многоэтажки

© Фото : РИА НовостиПоследствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Тридцать три многоэтажки, две школы, три детских сада и колледж повреждены в результате обстрела украинскими войсками Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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Он отметил, что по его поручению на место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко.
Кроме того, при правительстве создан штаб по ликвидации последствий обстрела. Председателем правительства введен режим ЧС регионального уровня реагирования.
"Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуируют людей. Правоохранители, пожарные и медики делают все возможное для спасения человеческих жизней", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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