https://ria.ru/20240607/svo-1951338179.html

Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника

Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника - РИА Новости, 07.06.2024

Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью три беспилотника, с помощью которых Киев собирался провести террористическую атаку,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:09

2024-06-07T14:09

2024-06-07T14:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

киев

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью три беспилотника, с помощью которых Киев собирался провести террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/pvo-1951159384.html

белгородская область

киев

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белгородская область, киев, россия