https://ria.ru/20240607/svo-1951338179.html
Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника
Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника - РИА Новости, 07.06.2024
Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью три беспилотника, с помощью которых Киев собирался провести террористическую атаку,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:09
2024-06-07T14:09
2024-06-07T14:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
киев
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью три беспилотника, с помощью которых Киев собирался провести террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Россия
Над Белгородской областью уничтожены три беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью