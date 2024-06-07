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Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство в Кемерово - РИА Новости, 07.06.2024
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06:23 07.06.2024 (обновлено: 06:43 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sud-1951203736.html
Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство в Кемерово
Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство в Кемерово - РИА Новости, 07.06.2024
Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство в Кемерово
Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство двух человек в Кемерово в 2021 году, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:23
2024-06-07T06:43
происшествия
россия
таджикистан
кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство двух человек в Кемерово в 2021 году, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). "По версии следствия, в августе 2021 года фигурант, находясь в одном из досуговых заведений областного центра, на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений с двумя 34-летними знакомыми, произвел из имеющегося при себе переделанного в огнестрельное оружие сигнального пистолета два выстрела в область туловища одного из мужчин и не менее одного выстрела в область грудной клетки второго потерпевшего. Преступные действия обвиняемого были пресечены очевидцами", – сообщает ведомство. Уточняется, что потерпевшие были доставлены в больницу, где им своевременно оказали медицинскую помощь. Фигурант с места происшествия скрылся и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он был задержан в одном из аэропортов Москвы при попытке въехать в Россию по новым анкетным данным. Мужчину арестовали. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски и выемки, установившие пистолет, из которого он стрелял. Также проведены судебные экспертизы, в числе которых медицинские и баллистические, допрошено свыше 20 свидетелей. "Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство. Как в свою очередь уточняет пресс-служба прокуратуры Кузбасса, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Кемерово. "За покушение на убийство двух лиц мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, за незаконный оборот огнестрельного оружия – до 5 лет лишения свободы", – сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231201/delo-1913114310.html
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происшествия, россия, таджикистан, кемерово
Происшествия, Россия, Таджикистан, Кемерово
Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство в Кемерово

Жителя Таджикистана осудят за покушение на убийство двух человек в Кемерово

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Уроженец Таджикистана пойдет под суд за покушение на убийство двух человек в Кемерово в 2021 году, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
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Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
"По версии следствия, в августе 2021 года фигурант, находясь в одном из досуговых заведений областного центра, на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений с двумя 34-летними знакомыми, произвел из имеющегося при себе переделанного в огнестрельное оружие сигнального пистолета два выстрела в область туловища одного из мужчин и не менее одного выстрела в область грудной клетки второго потерпевшего. Преступные действия обвиняемого были пресечены очевидцами", – сообщает ведомство.
Уточняется, что потерпевшие были доставлены в больницу, где им своевременно оказали медицинскую помощь.
Фигурант с места происшествия скрылся и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он был задержан в одном из аэропортов Москвы при попытке въехать в Россию по новым анкетным данным. Мужчину арестовали.
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В рамках расследования уголовного дела проведены обыски и выемки, установившие пистолет, из которого он стрелял. Также проведены судебные экспертизы, в числе которых медицинские и баллистические, допрошено свыше 20 свидетелей.
"Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство.
Как в свою очередь уточняет пресс-служба прокуратуры Кузбасса, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Кемерово.
"За покушение на убийство двух лиц мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет, за незаконный оборот огнестрельного оружия – до 5 лет лишения свободы", – сообщили в прокуратуре.
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