https://ria.ru/20240607/stroitelstvo-1951198258.html

Инвестора для строительства города-спутника Владивостока выберут до ВЭФ

Инвестора для строительства города-спутника Владивостока выберут до ВЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Инвестора для строительства города-спутника Владивостока выберут до ВЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Инвестора для реализации проекта города-спутника Владивостока выберут до Восточного экономического форума открытым... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T04:05

2024-06-07T04:05

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экономика

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алексей чекунков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Инвестора для реализации проекта города-спутника Владивостока выберут до Восточного экономического форума открытым конкурентным путем, якорным инвестором будет консорциум российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "К нам обратились сразу несколько групп больших инвесторов, которые готовы приступать к работе. До Восточного экономического форума открытым конкурентным путем будет произведён выбор инвестора, и работа начнётся в этом году, как мы и планировали", - сказал Чекунков. По его словам, план по созданию города-спутника и документация по планировке территории уже утверждены. "Интерес высказывают и инвесторы из зарубежных стран. В частности, к нам обращались и инвесторы из Индии и из Китая. Думаю, что наша задача - сделать это открытым проектом, в котором могут участвовать инвесторы, застройщики из многих стран мира", - отметил министр. "Якорным инвестором проекта будет консорциум крупнейших российских компаний с финансовым участием наших крупнейших институтов. ВЭБ.РФ будет участвовать в проекте. Это проект такого масштаба, в котором поучаствуют все - наши крупнейшие строители, крупнейшие банки", - добавил Чекунков. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что в 2024 году планируется начать строительные работы, потенциальные инвесторы "заявили о планах вложить в проект сотни миллиардов рублей". На инфраструктуру города-спутника в госпрограмме развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20240108/naberezhnaya-1920133555.html

https://realty.ria.ru/20240216/vladivostok-1927725024.html

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экономика, россия, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, юрий трутнев